Fiorentina, Pioli in conferenza: "Vogliamo riscattare la sconfitta di Verona"

Domani la Fiorentina ospita l'udinese e, come di consueto, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Andiamo a sentire le sue parole: "All’inizio non mi piaceva, ora sì. Ci alziamo la mattina e siamo pronti. Fa ancora un po’ caldo ma ci siamo allenati a questa temperatura".

Sui friulani: "Squadra che vorrà dare continuità, ha qualità e singoli importanti, è una squadra fisica e vogliosa con giocatori di tanta corsa, dovremo fare molta attenzione.A Verona per noi c’è stato un passo indietro, ora mi aspetto dei passi avanti. Voglio una partita attenta e decisa di tanta corsa, dovremo fare molta attenzione". Similitudini con la sua Fiorentina? "Mia esperienza limitata a questi quattro mesi, la società ha deciso di investire aprendo un altro ciclo. Squadra ben miscelata, sarà il campo a determinare la bontà del nostro lavoro e delle nostre scelte. L’Udinese ha sempre fatto questo tipo di programmazione. Sono convinto che ci toglieremo soddisfazioni con questo nuovo ciclo".

Ciclo critico di partite e sull'approccio alle gare: "Per abitudine, credo che la prima verifica vada fatta al termine del girone d’andata. Non concepisco le partite facili ‘sulla carta’. Veniamo da una sconfitta dove le nostre mancanze sono state superiori alle qualità degli avversari. Vogliamo dimostrare che è stato un incidente di percorso. Abbiamo esaminato gli errori commessi. Bene le riunioni ma le risposte devono darle loro sul campo. Non bastano 15 minuti ma esserci con la testa per 90 minuti. Il limite tra vincere e perdere è poco, ci vuole attenzione. Insisteremo su questa squadra alternando le situazioni in base alle valutazioni e le condizioni".

Le condizioni di Saponara: "Peccato, era in crescita. Quello id adesso è un infortunio differente al precedente, peccato perché stava ritrovando la condizione ma mi auguro di averlo presto e che la negatività sia alle spalle. Dopo Verona ha fatto solo un mezzo allenamento con noi per cui ha perso due settimane di lavoro".

In chiusura sull'incontro con i Della Valle di questa mattina: "Ci siamo incontrati stamani, abbiamo parlato del momento e del percorso. Fatto il punto della situazione".