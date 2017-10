Google Plus

Fiorentina, la parola a Pezzella: "Simeone sta bene, Firenze è una bella città"

Arrivato dall'esperienza con la maglia degli spagnoli del Real Betis, alla corte della Fiorentina nella scorsa sessione estiva di mercato, German Pezzella è alle prime prove di adattamento al calcio e all'ambiente italiano.

Cresciuto in patria tra le file del River Plate, il difensore centrale si sta rivelando una valida pedina nello scacchiere difensivo in mano a Stefano Pioli, regalando agli occhi del pubblico gigliato prestazioni convincenti e di buon auspicio per il resto di una stagione, quella dei toscani, iniziata tra alti e bassi.

Intervenuto ai microfoni dell'agenzia spagnola "Efe", il classe 91' ha parlato delle sue prime impressioni sull'ambiente viola. "Sono arrivato due mesi fa, è stato tutto abbastanza veloce a causa del fatto che ho firmato a pochi giorni dall'inizio del campionato. Mi sono dovuto adattare rapidamente. Firenze è una bella città e tutto è molto bello".

Per il connazianale e compagno di squadra Giovanni Simeone il difensore ha parole di elogio: "Simeone? Giovanni sta bene, è un ragazzo molto giovane, è chiaro ciò che vuole e lo ha dimostrato già a Genova lo scorso anno. Quest'anno è venuto qui come una delle scommesse più importanti della Fiorentina, su di lui ci sono delle forti aspettative. E' un bel carico ma lui ha la forza per ripagarle totalmente".

Riflessioni conclusive rivolte alla nazionale albiceleste e al mondiale di Russia 2018: "Coppa del Mondo? Dopo la qualificazione dobbiamo cercare di prepararla al meglio. L'obiettivo dell'Argentina ogni volta che va alla Coppa del Mondo è di vincere".