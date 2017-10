Fiorentina: seduta mattutina per i viola, Cognigni parla dello stadio

Source photo: profilo Twitter ACF Fiorentina

Continua la preparazione della Fiorentina in vista della prossima sfida contro il Benevento, match lontano dal Franchi da affrontare con calma e concentrazione, evitando cioè dolorosi passi falsi. Nella giornata di oggi, ancora allenamento mattutino, per i ragazzi di Stefano Pioli, che sotto gli occhi attenti del proprio allenatore hanno svolto gli esercizi fisici e tattici pensati proprio per rendere al meglio domenica. Fino all'ultimo, l'ex tecnico di Lazio ed Inter manterrà vivo il ballottaggio tra Benassi ed Eysseric, chiamato contro i sanniti ad un decisivo cambio di rotta dopo un inizio sottotono.

Secondo le ultime news provenienti dal capoluogo fiorentino, i viola dovrebbero comunque scendere con il consueto 4-2-3-1, modulo che esalta pienamente le doti di Cyril Thereau, calciatore ad oggi insostituibile per la squadra toscana. Ai suoi lati, come detto, uno tra Benassi ed Eysseric, mentre sarà sicuramente impiegato Federico Chiesa, uomo-simbolo di una Fiorentina giovane ma vogliosa di stupire fin da subito. Negli altri ruoli, poche sorprese, con l'unico dubbio in merito al ruolo terzino destro, con Gaspar pronto a scalzare Laurini. Davanti a Sportiello, la difesa dovrebbe essere completata da Pezzella, Astori e Biraghi, mentre saranno Badelj e Veretout i mediani scelti da Stefano Pioli.

Intervistato durante l'evento Estra per lo sport, il presidente Cognigni ha fatto il punto sul momento della rosa e sulla costruzione del nuovo stadio: "Noi abbiamo bisogno di tempi certi, sia noi che il Comune. Noi siamo consapevoli della necessità, l'impegno non è diminuito, ci sono dei tempi però che non dipendono da noi. Pensare ad una struttura per i giovani? Se noi vogliamo muoverci un appunto è quello di esserci rilassati sulla creazione di un polo per il comparto giovanile. Abbiamo utilizzato gli spazi che ci hanno messo a disposizione Comune e società, ma se vogliamo crescere e dobbiamo crescere, è necessario che le basi solide le facciamo fin dall'inizio. Qui i tempi saranno meno lunghi rispetto a quelli per lo stadio. E' un impegno che ci siamo presi col CDA e la dottoressa Maffioletti, si sta dando da fare per trovare un'area che possa soddisfare le nostre esigenze".