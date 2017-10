Fiorentina, Pioli in conferenza: "Contro il Torino sarà uno scontro diretto"

https://twitter.com/acffiorentina

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Torino. Andiamo a sentire le sue parole!

Un vero scontro diretto contro i granata di Mihajlovic: "Siamo a pari punti, però non andrei oltre l’importanza della partita per noi per dare continuità ai risultati e alle prestazioni, aspetterò la rifinitura per fare le scelte per domani" Torino senza Belotti: "Che Belotti sia un giocatore importantissimo che sposta gli equilibri è vero, ma non si può parlare di crisi per il Torino. Ci sono altri giocatori importanti in attacco, è la seconda squadra che fa più dribbling e questo dimostra la loro qualità. E’ una squadra che ha ambizioni europee, sarà molto determinata dopo gli ultimi risultati, sarà un avversario motivato come lo saremo anche noi. E’ un’altra tappa del nostro percorso".

Pioli si è concentrato molto sui singoli, partendo da Simeone: "Sta facendo bene, domenica ho fatto un cambio perchè lo volevo più brillante in alcune situazioni ma rientra in una normale logica di partita in partita. Babacar è entrato bene, così come hanno fatto Lo Faso e Cristoforo, mi piace che chi subentra mi metta in difficoltà. Valuterò quali scelte fare, anche se non credo che ci siano particolari problemi di stanchezza per domani, semmai potrebbe accadere domenica nella terza partita". Chiesa: "Domenica ha fatto la partita che doveva fare, l’ho tolto per dare soddisfazione a Lo Faso che volevo premiare per gli allenamenti e perchè la partita era indirizzata. Le prestazioni di Chiesa sono buone". Ljajic: "Si muove tra le linee come Iago e Niang, quindi dovremo rimanere molto corti tra difesa e centrocampo per ostruire le loro giocate. Il Torino è una squadra organizzata che ha buone qualità davanti, quindi dovremo avere una fase difensiva molto compatta" ed infine Babacar: "Deve dimostrare di essere meglio dei suoi compagni, come tutti gli altri che in questo momento non giocano. Molto dipende dalle prestazioni chi gioca titolare e molto dipende dalle risposte che quotidianamente mi arrivano da Babacar e dagli altri, domenica è entrato molto bene e deve continuare così. L’episodio del rigore? Ne abbiamo parlato a fine partita ma in maniera molto serena".