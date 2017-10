Fiorentina-Torino, fra ex di lusso e scontro per l'Europa

Fiorentina e Torino si affrontano al Franchi di Firenze per il decimo turno del girone di andata di Serie A TIM, match che promette spettacolo ed emozioni fra due squadre accomunate dall'ottimo rapporto fra le tifoserie. Partita dall'alto tasso di importanza, entrambe le squadre non navigano nelle posizioni nobili di classifica ma una vittoria oggi sarebbe fondamentale per rilanciare le proprie ambizioni europee, candidandosi alla lotta per un posto nelle prime sei.

Pioli arriva alla partita contro il Toro dopo la vittoria per tre a zero maturata in quel di Benevento, contro un avversario tutt'altro che irresistibile. Il gol dell'1 a 0 è stato segnato da Benassi, uno degli ex della partita di oggi, ex capitano e bandiera del Torino ceduto l'ultima estate ai Viola. Sponda Torino, l'ex Viola di lusso si chiama Adem Ljajic, giocatore esploso proprio con la maglia della Fiorentina ma mai confermatosi a massimi livelli. Oggi, dunque, entrambi possono prendersi una piccola rivincita contro le due squadre che li hanno lanciati nel calcio che conta.

Le probabili formazioni

Pioli punta sulla continuità della sua squadra, per questo si affida a più conferme possibili a partire dalla porta, dove giocherà il titolare Sportiello. Difesa composta da Laurini a destra, Pezzella e Astori centrali con Biraghi nella posizione di terzino sinistro. A metà campo confermatissimo Benassi, così come Veretout a fare da altra mezzala accanto a Badelj. Davanti, tridente composto da Chiesa e Thereau sulle corsie laterali mentre per il posto di centravanti parte in vantaggio Simeone, da considerare però anche la candidatura di Babacar, le cui quotazioni sono in netto rialzo.

Mihajlovic cerca di uscire dal periodo complicato che assale la sua compagine, per farlo ecco che potrebbero essere rimescolate alcune carte. Fra i pali giocherà Sirigu, apparso leggermente distratto contro la Roma, in difesa ecco De Silvestri a destra con N'Koulou e Moretti centrali mentre a sinistra possibile cambio con Barreca che potrebbe prendere il posto di Molinaro. A centrocampo confermati Rincon e Baselli, alle spalle di Iago Falque, Ljajic e Boyè che sembra prendersi il posto di Niang. Davanti, Sadiq unica punta.

Fiorentina

Torino