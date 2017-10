Fiorentina-Torino 3-0, Pioli: "Buon momento ma la squadra può ancora crescere"

Google Plus

la soddisfazione di pioli per il successo

Terzo successo di fila per la Fiorentina che vola sulle ali dell'entusiasmo. I toscani battono il Torino 3-0 grazie ai gol di Benassi, Simeone e Babacar su rigore, in uno scontro diretto per l'Europa League. Una squadra che dopo un inizio di stagione difficoltoso sta trovando continuità con una crescita vistosa da parte di un gruppo giovane ma con evidenti qualità tecniche.

Proprio questo Stefano Pioli, ai microfoni di Premium Sport, ha voluto sottolineare facendo capire quanti margini di miglioramento ha la sua squadra che allo stesso tempo deve mantenere i piedi per terra:

"Abbiamo tanti margini di miglioramento considerando che è ancora da poco tempo che lavoriamo insieme e che molti giocatori devono ancora dare il meglio di sè. Stasera abbiamo fatto molto bene contro un avversario forte che aveva grandi qualità per metterci in difficoltà. Siamo rimasti fedeli alla nostra mentalità e al nostro modo di giocare e siamo riusciti a vincere".

Un gruppo formatosi praticamente durante gli ultimi giorni di mercato e che pian piano sta dimostrando maggior sincronismo: "Stiamo sviluppando la conoscenza tra i giocatori ma non è semplice considerando che abbiamo iniziato a lavorare insieme da settembre. I ragazzi stanno crescendo e la vittoria di stasera è importante anche se abbiamo concesso qualcosa di troppo al Torino. Ora dobbiamo subito pensare alla prossima trasferta di Crotone che è molto importante per dare continuità agli ultimi risultati positivi".

I tifosi sognano ma Pioli predica calma: "Non dobbiamo pensare a degli obiettivi altisonanti ma a partita dopo partita, la classifica la guarderemo alla sosta natalizia. Questo è un gruppo giovane e noi dobbiamo mettere le basi per far crescere la Fiorentina nel corso degli anni, io spero che i giovani possano esprimere le loro qualità e se lo faranno sono convinto che ci divertiremo. Il campionato è molto livellato con le squadre di testa che stanno viaggiando forte".