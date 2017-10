Fiorentina: senza Thereau Pioli pensa a diverse soluzioni tattiche

Source photo: profilo Twitter ACF Fiorentina

Brutte notizie in casa Fiorentina, con Cyril Thereau seriamente a rischio in vista delle prossime giornate di campionato. Il talentuoso trequartista ex Udinese potrebbe stare fermo almeno fino alla sosta, a causa del problema ai flessori della gamba destra riscontrati durante il match contro il Torino. Punto nevralgico dello scacchiere tattico di Stefano Pioli, il francese ha impressionato per l'abilità di muoversi tra le linee, trascinandosi la rosa sulle spalle in molte occasioni.

L'ex tecnico di Lazio ed Inter dovrà dunque pensare a nuove soluzioni tattiche, approfittando dell'assenza del numero settantasette per continuare a plasmare la rosa sul 4-3-3. Senza Thereau e con un Eysseric ancora non al top ma comunque voglioso di fare bene dopo un inizio di stagione sottotono, Pioli potrebbe proporre la soluzione dell'attacco a tre, con l'ex Nizza spostato leggermente più a destra ed impiegato "alla Isco", nato trequartista ma impiegato spesso nel tridente del Real Madrid da Zinedine Zidane. Chiesa, invece, si confermerebbe titolare inamovibile della fascia mancina.

Altro aspetto interessantissimo da valutare, poi, l'impiego di Gil Dias, esterno destro che ha fatto vedere davvero delle buonissime cose durante le prime uscite stagionali. Con il portoghese di nuovo al top, Pioli potrebbe dunque sopperire alla mancanza di Thereau proponendo proprio un tridente puro, con due esterni ed una prima punta (Simeone, ndr) perfettamente a suo agio nell'attacco a tre.

In ultimo, Stefano Pioli potrebbe finalmente arretrare Marco Benassi, che ha notevolmente faticato come trequartista di destra. Tornare al suo ruolo originario darebbe nuova linfa all'ex Torino, che come mezz'ala si è confermato come uno dei centrocampisti più interessanti del panorama calcistico italiano. Le sue abilità di inserimento, poco in evidenza da trequartista, potrebbero dunque tornare molto utili alla Fiorentina, ancora a caccia di quel definitivo equilibrio che le consentirebbe di macinare punti e di sognare l'Europa League.

ECCO COME POTREBBE GIOCARE LA FIORENTINA SENZA THEREAU:

4-3-3 A: Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Eysseric, Simeone, Chiesa.

4-3-3 B: Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Gil Dias, Simeone, Chiesa.

4-2-3-1: Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Badelj, Veretout; Benassi/Dias, Eysseric, Chiesa; Simeone.