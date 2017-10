Fiorentina, Pioli in vista del match contro il Crotone: "Stiamo lavorando bene"

fiorentina

La Fiorentina domani sarà impegnata sul campo del Crotone. Quest'oggi Stefano Pioli non ha tenuto la solita conferenza stampa, ma ha rilasciato qualche pensiero a Violachannel. Andiamo a sentire le sue parole!

Sulla squadra allenata da Nicola il tecnico viola ha parlato così: "E’ una squadra solida, determinata e che gioca un calcio molto diretto, non ha nel suo dna la gestione della palla ma la verticalizzazione, per cui ci sono situazioni alle quali dovremo prestare molta attenzione”.

Sul momento della Fiorentina invece: "Si va a Crotone con convinzione e consapevolezza delle nostre qualità, sapendo che ogni singola partita è diversa e va interpretata al massimo. Affrontiamo un avversario che sa di giocarsi la salvezza soprattutto in casa, ha dimostrato l’anno scorso di saper sfruttare queste occasioni per cui dobbiamo essere preparati dal punto di vista mentale. E poi dobbiamo mettere in campo le nostre qualità tattiche. Stiamo lavorando bene e sono molto soddisfatto di come lavora il gruppo, vedo attenzione e concentrazione, vedo la voglia di continuare il nostro percorso sapendo che stiamo ottenendo degli ottimi risultati ultimamente. Siamo consapevoli del perché li stiamo ottenendo, perché la squadra sta lavorando insieme e nel modo più equilibrato possibile, dobbiamo puntare sul nostro lavoro".

In chiusura spazio ai singoli: "Eysseric dà più garanzie? Con il Torino è entrato a freddo e ha fatto fatica all’inizio perché non aveva fatto riscaldamento a causa dell’infortunio improvviso di Thereau. E’ un giocatore di qualità, in crescendo, sono contento anche di aver recuperato Gil Dias, che ha fatto una settimana di lavoro quasi completo, per cui vedremo chi schierare dall’inizio".