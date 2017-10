Fiorentina: Pioli rispolvera il 4-3-3 per sopperire all'assenza di Thereau

Source photo: profilo Twitter ACF Fiorentina

Continuare a vincere e a fare bene, anche senza Cyril Thereau. E' questo l'obiettivo numero uno della lanciatissima Fiorentina di Stefano Pioli, che contro il Crotone dovrà conquistare i tre punti per risalire ancora in classifica. Separandosi forzatamente dal proprio trequartista, l'ex allenatore di Lazio ed Inter potrà plasmare sul 4-3-3 la propria rosa, contando sia su Federico Chiesa che sul rientrante Gil Dias, senza dimenticare Valentin Eysseric.

Il trequartista ex Nizza infatti, a causa di un inizio stagionale poco brillante, vorrà sicuramente rifarsi, approfittando proprio dell'infortunio del suo collega di reparto, che ha subito impressionato per pericolosità ed abnegazione tattica. Partendo dalla destra del rettangolo di gioco, Eysseric potrebbe partire dal primo minuto contro il Crotone, sfida in cui l'attuale 10 viola cercherà sicuramente di mettersi in mostra. Al suo fianco, certo del posto Federico Chiesa, mentre rimarrà vivo fino alla fine il ballottaggio tra Babacar e Simeone, entrambi in goal durante l'importante tre a zero rifilato al Torino nello scorso match di campionato.

Nella zona mediana del campo, tornerà al suo vecchio ruolo Marco Benassi, affiancato dall'inossidabile Milan Badelj e da Jordan Veretout, tra i più propositivi in questa fase iniziale di stagione. Proprio per combattere i contropiedi veloci dei calabresi, Pioli si affiderà molto alle sue mezzali, che dovranno aiutare Badelj in fase di ripiegamento, proiettandosi poi in avanti, tendenza tattica tanto cara all'ex centrocampista del Torino. Confermato, inoltre, Sportiello in porta.

Poche sorprese anche nella zona difensiva del rettangolo di gioco, dove Bruno Gaspar potrebbe avere la meglio ai danni di Laurini. Al centro, Astori e Pezzella difenderanno portiere e risultato, possibilmente affiancati da Biraghi. Pioli si affiderà dunque ai titolari, calciatori che lentamente stanno ritrovando la condizione aumentando l'intesa, formando così un mix di gioventù ed esperienza che porebbe regalare molte soddisfazioni ai tifosi viola.