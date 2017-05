Genoa, Simeone torna ad allenarsi in gruppo. Contro il Palermo pronto dal primo minuto

Giovanni Simeone, zimbio.com

La vittoria contro l'Inter è stata importante sotto molti punti di vista, ma il compito per il Genoa di Juric non può dirsi ancora concluso. Per troppo tempo i rossoblu non hanno portato a casa punti e ora per la salvezza matematica serve ancora uno sforzo. La gara contro il Palermo potrebbe essere un'occasione propizia, anche perchè Juric può contare sul recupero del miglior attaccante di questa difficile stagione del Genoa. Il Cholito Simeone, infatti, è tornato ad allenarsi con i compagni ed è quindi a disposizione dell'allenatore.

E' questa la notizia più importante che arriva dal ritiro del Genoa a Torre del Grifo. Simeone era uscito acciaccato durante la partita contro l'Inter, risolta da un gol da pochi passi di Pandev. In settimana l'argentino ha lavorato duramente per rimettersi a disposizione dei compagni in un momento fondamentale della stagione. Empoli e Crotone sono anche loro in corsa insieme al Genoa per rimanere in Serie A e solo una di queste squadre dovrà assaggiare il sapore amaro della retrocessione. I rossoblu hanno il destino nelle loro mani, con una vittoria contro il Palermo appena retrocesso la questione salvezza potrebbe di fatto chiudersi in maniera definitiva.

Domani la squadra partirà in pullman direzione Palermo, mentre nella giornata di oggi si è lavorato in campo agli ordini di Juric per preparare al meglio la gara contro i rosanero di Bortoluzzi. Nello specifico c'è stato un lavoro lungo e approfondito sulla parte tattica, preceduto da una riunione in albergo fra staff e squadra. Diversi gli schemi e le situazioni di gioco provate e parte finale della seduta dedicata alle palle inattive. Tutte attività a cui ha partecipato anche il Cholito Simeone. Al suo fianco nel 3-5-2 che Juric dovrebbe schierare contro il Palermo uno fra Palladino e Pandev, con il secondo favorito se non altro per il buon momento di forma a livello personale che sembra attraversare in questo periodo, anche in zona gol.