Genoa, trattativa iniziata con il Milan per il ritorno di Bertolacci

Andrea Bertolacci, pianetamilan.it

L'asse tra Milan e Genoa non sembra essere stata più di tanto indebolita dal cambio di proprietà che ha riguardato i rossoneri. I rapporti tra Adriano Galliani ed Enrico Preziosi erano strettissimi, non si contano i giocatori passati dall'una all'altra squadra, con risultati ed esiti alterni. Uno di quelli che ha deluso di più è stato senza dubbio Andrea Bertolacci. Il centrocampista, preso dal Milan ormai due stagioni fa, in rossonero non ha mai convinto.

Adesso il Genoa sarebbe pronto a riportarlo a Marassi per davvero e nelle ultime ore i contatti con Fassone e Mirabelli sarebbero diventati più intensi. Non un sogno di mercato, quindi, ma una possibilità concreta da esplorare e valutare con attenzione. Il Milan, infatti, ha già comprato diversi giocatori sul mercato, ma è pronto a farne partire altrettanti e fra questi ci potrebbe essere anche Bertolacci. Troppi gli infortuni che ne hanno segnato l'esperienza a Milanello, troppa la pressione che il centrocampista si ritrova a subire ogni volta che mette piede in campo a San Siro. Ogni errore una cascata di fischi, per una situazione che non giova a nessuno. Il Genoa è quindi al lavoro per regalare a Juric un rinforzo di qualità a centrocampo, con Bertolacci che sarebbe pronto a ritornare lì dove ha fatto tanto bene fino ad un paio di stagioni fa.

Mattia Perin, primocanale.it

Chissà che i discorsi su Bertolacci non siano entrati anche all'interno di quelli relativi a Perin. Il Milan non molla la presa sul portiere di Juric, come testimoniato dall'incontro delle scorse ore a Casa Milan fra l'agente di Perin e la dirigenza milanista. La distanza fra domanda e offerta si sta assottigliando, ma ora sembra essere lo stesso portiere a chiedere un pochino di calma prima di decidere. Il motivo è presto detto: la situazione legata a Donnarumma non sembra ancora essere del tutto chiara e se il portiere della Nazionale dovesse clamorosamente restare a Milanello le valutazioni di Perin potrebbero anche cambiare. Possibile che fra la prospettiva di fare la riserva in rossonero e la titolarità garantita al Genoa, il portiere scelga di restare con Juric, anche per puntare con maggiore convinzione ad una chiamata da parte del CT Ventura.