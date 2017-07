Genoa: Preziosi deciso a vendere, si punta a chiudere per Lapadula

Ed alla fine, patron Enrico Preziosi disse la verità. Sembra sempre più concreta infatti, la pista che porta ad una cessione del Genoa, opzione paventata dal Presidentissimo proprio negli ultimi mesi e a causa delle continue contestazioni da parte del tifo ultras. Dopo un'ultima stagione più difficile che mai, dunque, Preziosi sembra pronto a dire basta, lasciando ad altri l'onere di rifondare la rosa del club ligure. Secondo quanto riportato da La Stampa, ci sarebbero due fondi internazionali pronti a prelevare il Genoa, ingolositi dal blasone della società rossoblu. Il primo, proverrebbe da Dubai, mentre il secondo potrebbe essere un socio d'affari del gruppo Suning. Ciò che è certo in caso di cessione, comunque, è che Preziosi resterebbe come socio di minoranza, intervenendo magari sul mercato.

Nel contempo, si punta a concludere per Lapadula, intenzionato ad accettare la proposta del Grifone. Un attaccante giovane e volenteroso, da cui ripartire nel futuro. Punto saldo dei rossoblu, inoltre, Ivan Juric, allenatore allontanato nella scorsa stagione e richiamato dopo la negativissima gestione Mandorlini, che ha sempre sottolineato l'importanza dell'esperienza al Genoa: "Sono stato benissimo a Genova - ha detto in esclusiva a tuttomercatoweb - l'importante era raggiungere la salvezza e sono felice di aver dato anche il mio contributo con quei 4 punti che si sono rivelati essenziali. Per me non è stato semplice lavorare subentrando, ma voglio ribadire che è stato positivo lavorare in una società storica e tanto importante. Inutile negare che ci sono state delle difficoltà, non solo ambientali, ma voglio ringraziare il presidente Preziosi per avermi scelto, con lui non ho avuto nessun problema, anzi, mi sono trovato benissimo".

Parole importanti da parte del tecnico, che farebbe carte false per tornare. Chi invece sembra prossimo all'addio, è Armando Izzo, sul taccuino di numerosi club italiani: "Alla Roma andrebbe a pennello, piace a Monchi ed era una prima scelta di Di Francesco al Sassuolo. Conosco Monchi dai tempi del Siviglia, gli piaceva ma non se n'è più parlato. Di Francesco è innamorato del giocatore, ma non ho ricevuto chiamate" ha detto in esclusiva a Roma News Web Radio.