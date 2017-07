Genoa: arrivano Zukanovic e Galabinov, continua il flirt con Lapadula

Source photo: lastampa.it

Ed alla fine, cessione fu. Nonostante i timidi tentativi di Eugenio Corini, infatti, è tempo di cessione per Andrej Galabinov, che proprio nella giornata di ieri ha sostenuto le visite mediche con la maglia del Genoa, al centro di una frenetica serie di cambiamenti per attrezzarsi al meglio in vista della prossima stagione. Reduce da una lunga militanza in Serie B, Galabinov è pronto ad imporsi anche nella massima serie calcistica italiana dopo aver impressionato con le maglie di Novara ed Avellino.

Il bulgaro, svincolatosi dal Novara con cui non ha trovato l'accordo, arriva in Liguria come possibile seconda scelta offensiva, in attesa del tanto agognato Gianluca Lapadula, primissimo obiettivo richiesto da Ivan Juric. Evitato il temuto trasferimento all'Atalanta nell'ambito dell'affare-Conti, il grifone sta continuando a lavorare per prelevare l'ex Teramo, valutato diciotto milioni dal Diavolo. Una cifra davvero importante, con il Genoa che al massimo può spingersi intorno ai dodici, inserendo magari qualche contropartita tecnica. Le sensazioni sono comunque positive: il Milan deve cedere e potrebbe dunque abbassare le riprese.

In mediana, si lavora per il ritorno di Bertolacci e Mandragora: il primo, in forza al Milan, non è mai riuscito a confermarsi, soffrendo e non poco il pesante costo del cartellino. In Liguria, il centrocampista ritroverebbe un ambiente sano, che gli consentirebbe di rimettersi in gioco prima di tornare alla base rossonera. Discorso analogo, poi, per il gioiello juventino, reduce da un'esperienza negativissima con i bianconeri, complici infortuni gravi e fitta concorrenza. Nonostante lo scarso minutaggio, Mandragora non ha affatto sfigurato nei Mondiali Under 20, motivo che ha spinto Juric a scommettere su di lui.

Sembra ormai fatta, inoltre, per l'ingaggio di Ervin Zukanovic dalla Roma. Nonostante l'interesse del Chievo Verona registrato negli scorsi giorni, infatti, il difensore bosniaco approderà alla corte di Juric, dove potrà esprimere al meglio le proprie doti tattiche, inserendosi senza problemi in una difesa a tre che ha già saggiato indossando la maglia dell'Atalanta. Un acquisto importante, per i rossoblu, che nell'attesa di un'eventuale cessione societaria continuano a puntellare la loro rosa.