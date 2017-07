Genoa, visite mediche per Spolli. In attacco si avvicina Djordjevic della Lazio

Nicolas Spolli con la maglia del Chievo, zimbio.com

Il Genoa di Ivan Juric è già tornato al lavoro in vista della prossima stagione, con la squadra che sta lavorando al caldo di Pegli. In attesa di capire se ci saranno novità sul fronte societario, con Preziosi che continua a voler lasciare, ma al momento mancano offerte concrete, il Grifone si muove anche sul mercato per provare a rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Juric. Non c'è solo il nome del Cholito Simeone ad animare le voci e le indiscrezioni legate al Genoa.

Nicolas Spolli, ad esempio è molto più di un'idea di mercato. E' sostanzialmente un acquisto chiuso, anche perchè l'esperto difensore argentino era svincolato dopo l'ultima stagione giocata con il Chievo. 34 anni e una lunga esperienza nel nostro campionato, Spolli ha svolto le visite mediche con il Genoa ed è pronto a firmare un contratto di un anno. Il giocatore, prima di entrare per i test di rito, ha rilasciato una breve battuta ai giornalisti che lo attendevano: "Sono contento, ma ancora non ho parlato con Juric". Anche la Sampdoria aveva provato a prenderlo, con Giampaolo che conosce molto bene Spolli per averlo allenato durante la sua esperienza sulla panchina del Catania. Il Genoa però è stato più rapido e ha convinto il difensore argentino, pronto a portare esperienza e centimetri nella difesa di Juric. Dopo le visite mediche e la firma del contratto, Spolli si unirà subito ai nuovi compagni per iniziare la propria preparazione in vista della prossima stagione.

Difesa, ma anche attacco che potrebbe vedere qualche cambiamento. La possibilità che il Cholito Simeone venga ceduto rimane concreta, con la Fiorentina che in questo momento sembra essere la società più interessata a lui. In attesa di più chiarezza su questo fronte, il Genoa sembra essere molto vicino a concludere l'affare Djordjevic dalla Lazio. Operazione da circa 3 milioni di euro, l'agente del giocatore Lucci è al lavoro per definire gli ultimi dettagli della trattativa e anche in queste ore sono in corso contatti fra le società. A conferma di un affare ormai vicino alla sua conclusione c'è anche il fatto che Djordjevic non partirà con la Lazio direzione Auronzo di Cadore. Ultima stagione difficile in maglia biancoceleste, ma al Genoa l'attaccante serbo potrebbe trovare più spazio. O come spalla di Simeone, o come suo sostituto in caso di cessione. Senza dimenticare Galabinov, arrivato nei giorni scorsi per offrire sempre più alternativa a Juric e al suo sistema di gioco.