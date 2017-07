Ufficiale: Spolli è un nuovo giocatore del Genoa

nicolas spolli è un nuovo giocatore del genoa (fonte foto Calcio News 24)

In attesa dell'ufficialità dell'acquisto di Zukanovic, il Genoa ha formalizzato l'acquisto di un altro difensore. Si tratta di Nicolas Spolli, centrale difensivo classe 1983 svincolato dopo l'esperienza al Chievo. Ecco il comunicato con cui il Genoa ha ufficializzato l'affare: "Il Genoa Cricket and Football Club informa di aver definito l’acquisizione dei relativi diritti per avvalersi delle prestazioni sportive del difensore argentino Nicolas Spolli (Coronel Bogado, 20/02/1983). Spolli ha effettuato le visite di idoneità all’Istituto Il Baluardo al Porto Antico di Genova e si è già aggregato ai nuovi compagni per svolgere la preparazione al Centro Sportivo G.Signorini".

Un innesto importante in un reparto che ha perso gente del calibro di Burdisso e Orban. Il primo infatti dovrebbe essere sostituito dal difensore ex Chievo e Catania mentre il secondo da Ervin Zukanovic, per il quale si attende solo l'ufficialità. Infatti, come riporta Gazzamercato.it, l'accordo tra Genoa e Atalanta è stato ormai raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 1,2 milioni. Probabilmente tra domani e martedì il difensore potrà essere a tutti gli effetti un nuovo giocatore dei rossoblù.

Proprio martedì dovrebbe essere la giornata decisiva anche per l'approdo di Emanuel Cecchini. Il centrocampista attualmente al Banfield dove ha totalizzato nell'ultima stagione 27 presenze e 4 reti, è stato acquistato in sinergia con l'Inter che ha deciso di lasciarlo in Liguria dove probabilmente potrà trovare lo spazio necessario per mostrare le sue qualità.

Infine in attacco, in attesa del grande colpo che potrebbe essere uno tra Lapadula e Djordjevic, ha annunciato il rinnovo con il Genoa l'esterno offensivo Raffaele Palladino con un messaggio pubblicato sul suo canale Instagram: "Ciao ragazzi, in tanti mi hanno chiesto dove avrei giocato l'anno prossimo, finalmente oggi vi posso dare una risposta. Sono in aeroporto e nell'attesa volevo dirvi che giocherò nel mio grande Genoa, sono felicissimo e non vedo l'ora di ricominciare. Ci vediamo al campo, forza Grifone e il Genoa nel mio cuore, sempre".