Genoa, Bertolacci arrivato in ritiro. Per Lapadula visite e contratto per cinque anni

Andrea Bertolacci, pianetamilan.it

Si muove il mercato del Genoa, in attesa di capire chi saranno i futuri proprietari del club, dopo che Preziosi ha annunciato di avere ceduto i rossoblu. Intanto, però, continua l'opera di rafforzamento della rosa a disposizione di Juric. E dal Milan, ancora una volta, arrivano giocatori in cerca di riscatto per un motivo o per un altro: si tratta di Andrea Bertolacci e Gianluca Lapadula. Per il primo un ritorno, per il secondo un arrivo ritardato di un anno.

Bertolacci arriva in prestito secco oneroso, senza diritti o obblighi di riscatto concordati con il Milan. Il centrocampista è arrivato nelle scorse ore nel ritiro del Genoa a Neustfit e nel pomeriggio è già sceso in campo per mettersi a disposizione di Juric. Bertolacci ha anche salutato i tifosi presenti ad assistere all'allenamento che hanno ricambiato il saluto di uno dei giocatori che meglio si è espresso con la maglia rossoblu nelle scorse stagioni. Forse solo Marassi può restituire a Bertolacci quella fiducia che sembra essere svanita nel corso delle annate al Milan. Stagioni difficili, con pochi risultati a livello personale, tanti infortuni e molti fischi da parte di un pubblico che Bertolacci non è mai riuscito a convincere. A Genova non ci sono le pressioni di Milanello e in più i rossoneri sembrano ancora credere in lui, anche alla luce della formula del trasferimento. Adesso sta a Bertolacci.

Capitolo Lapadula. Operazione chiusa anche in questo caso, con il giocatore che è pronto ad arrivare in rossoblu un anno dopo. La scorsa estate infatti Adriano Galliani aveva soffiato l'attaccante del Pescara dalle mani di Preziosi che si sentiva molto vicino al giocatore. Adesso, però, è tutto fatto. Lapadula svolgerà domani le visite mediche per il Genoa ed emergono anche i dettagli economici di questo affare. Il giocatore si trasferisce in rossoblu con la formula del prestito con obbligo di riscatto per una cifra complessiva di 13 milioni di euro. Per lui contratto di cinque anni a 1,5 milioni di euro a stagione. Un investimento comunque importante, per un giocatore però ancora giovane e che arriva da un'esperienza tutto sommato positiva al Milan che nella scorsa stagione aveva un certo tipo di obiettivi. Il nuovo corso ha scelto di fare a meno di lui e allora Lapadula è pronto a dare tutto per la maglia del Grifone.