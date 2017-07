Genoa: oggi allenamento mattutino, sfuma Radovanovic

Source photo: genoasamp.com

Allenamento mattutino per il Genoa di Juric, che nell'ultimo giorno di ritiro in Val Stubai ha alternato lavoro in palestra ad esercizi sul campo. Come spesso fatto, l'ex tecnico del Crotone ha diviso la squadra, lavorando al meglio con gruppi ristretti di calciatori. Coloro i quali hanno calcato il campo, hanno iniziato con esercizi di tecnica, passando poi ad alcuni schemi. Unico a svolgere preparazione a parte, Oscar Hiljemark, che sta lavorando sodo per aggregarsi completamente al resto della squadra.

Sul fronte mercato, fumata nera per Radovanovic, obiettivo dichiarato dei rossoblu da molte settimane. Il centrocampista infatti resta dunque al Chievo Verona, con cui molto probabilmente continuerà la carriera professionale. Uno smacco non da poco, per Ivan Juric, che avrebbe fortemente voluto l'esperto mediano per rinforzare il reparto nevralgico del campo. Rescissione consensuale, inoltre, tra club e Mauricio Pinilla, che non ha brillato nella scorsa stagione. In attesa di altre soluzioni, l'attenzione si sposta tutto in società, dove manca ancora l'accordo tra Enrico Preziosi e Giulio Gallazzi, primo ed unico acquirente della società.

Spegnendo facili depressioni, suona la carica Ninkovic, intervistato in esclusiva da Il Secolo XIX: "Da dicembre ho giocato poco, avevo un problema agli adduttori, poi sono tornato a giocare. Io sono soddisfatto, era il primo vero anno in Italia. Credo di essere cresciuto, ora sono pronto. Siamo fortissimi, manca solo Burdisso". Parole importanti e significative, nella speranza di riabbracciare senza patemi d'animo anche la frangia più delusa della tifoseria.