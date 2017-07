Genoa: gli ultimi movimenti di mercato

Source photo: Sky Sport

Nonostante il focus sia concentrato tutto verso la prossima cessione societaria, in casa Genoa si pensa anche al mercato, con la società sempre pronta a lavorare per rinforzare una rosa che sembra aver iniziato con il piglio giusto la stagione. Prima di piazzare ulteriori colpi, comunque, il Grifone dovrà cercare di trattenere i propri gioielli, vendendoli solo in caso di offerte importanti. Il più richiesto, non può che essere il Cholito Simeone, voluto praticamente da mezza Serie A dopo una stagione molto positiva. In lizza, ci sono Fiorentina e Torino, con i granata leggermente più avanti considerando la grana-Belotti, infortunatosi e nel contempo sempre sondato dal Milan.

Con l'Avellino, invece, si parla di Serge Gakpé, rientrato dopo il prestito al Chievo Verona e lontano dai progetti di Ivan Juric. L'attaccante togolese, che con i Clivensi non è riuscito ad imporsi definitivamente, è pronto ad una nuova avventura, liberando una casella in attacco da coprire al più presto. Posto che potrebbe essere impiegato per l'ingaggio di Arber Zeneli, esterno classe '95 seguito anche dal Napoli. Il giovane attaccante dell'Heerenveen costerebbe circa cinque milioni, cifra che rientrerebbe nei parametri rossoblu. Piace anche Emanuel Cecchini, ventenne centrocampista del Banfield seguito anche da Inter e Fiorentina.