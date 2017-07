Genoa: sondaggio per Cristian Zapata, Ranocchia la seconda scelta

Source photo: radiogoal24.it

Il Genoa, da domani, si ritufferà immediatamente sia in campo che sul mercato, accelerando decisamente per costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Sempre a caccia di atleti per rinforzare tutte le zone del campo, la dirigenza ligure avrebbe messo gli occhi sul difensore colombiano del Milan Cristian Zapata, con le valigie in mano a causa delle scarse possibilità di un minutaggio importante nella prossima stagione. Dopo l'arrivo di Musacchio e Bonucci, infatti, le possibilità di scalare le gerarchie si sono complicate ulteriormente, complice anche la pregressa presenza di Paletta, preferito al colombiano per la maggiore sicurezza mostrata durante le sue apparizioni.

Conscia di questa situazione, la società rossoblu ha dunque virato decisamente sul classe '86, esperto della nostra Serie A data la prolungata esperienza nazionale con le maglie di Udinese e Milan. Messosi in evidenza grazie alla gestione friuliana, Zapata è tornato in Italia nel 2012, convinto dal progetto rossonero. Alternando prestazioni importanti e partite poco convincenti, Zapata ha sempre dovuto faticare il doppio per farsi amare dalla propria tifoseria, complice anche un momento poco felice del Diavolo. Al Genoa, dunque, il colombiano potrebbe davvero giocarsi le proprie chances, portando esperienza costruita durante gli anni in rossonero.

Con l'eventuale approdo di Cristian Zapata, la difesa genoana continuerebbe con quel processo di restyling avviato grazie agli ingaggi di Spolli dal Chievo Verona e di Zukanovic dalla Roma, pronti ad affiancare Munoz per non far sentire la mancanza di Burdisso, svincolato e dello squalificato Izzo. Sempre puntando ai difensori del capoluogo lombardo, sondaggio anche per Andrea Ranocchia, in uscita dall'Inter. Per lui si tratterebbe di un ritorno in rossoblu dopo la stagione 2010-11, in cui furono venti le sfide disputate. Al Genoa, l'ex Hull City potrebbe finalmente chiudere una lunga parentesi che lo vede al centro di prestazioni poco fortunate, mettendosi così alle spalle le ultime stagioni.