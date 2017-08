Genoa, pioggia di goal in amichevole: 8-0 al Savona | www.lastampa.it

Ancora una vittoria nel precampionato del nuovo Genoa di Ivan Juric. Dopo la goleada alla rappresentativa Val Stubai ed i successi prestigiosi su Hoffenheim e Nantes, il Grifo​ne si impone sul Savona – squadra militante in Serie D – con un roboante 8-0 che ha dato, al di là del risultato, diverse indicazioni utili al tecnico croato. Davanti agli oltre 1600 spettatori del Bacigalupo, il grande protagonista è stato l’attaccante bulgaro Andrej Galabinov - autore di 4 reti, un rigore sbagliato ed una traversa colpita - che continua così il suo ottimo momento di forma e si candida per un posto da titolare nelle prossime gare ufficiali. Anche Miguel Veloso si conferma giocatore pienamente recuperato, con due goal messi a segno e buone giocate in cabina di regia; a completare il tabellino ci hanno pensato Giovanni Simeone e Leonardo Morosini, entrambi al centro di diverse voci di mercato.

Juric ha optato per un 3-5-2 iniziale, con Spolli a completare il trio difensivo con Izzo e Muñoz davanti a Lamanna; Rosi e Fiamozzi sulle corsie esterne, Cofie, Veloso e Omeonga nel mezzo e con Galabinov e Salcedo come coppia d’attacco, prima della girandola di cambi nella ripresa che ha coinvolto anche uno degli ultimi arrivi Andrea Bertolacci. Intanto l’ex allenatore del Crotone non le ha mandate a dire ad un altro neo acquisto, vale a dire Ricardo Centurion: “Mi ha infastidito il fatto che il Genoa non sia stata la sua prima scelta. È stato un mese senza lavorare, fisicamente è molto indietro e dovrà sudare per trovare spazio”.

Per quanto riguarda il mercato, c’è ancora qualcosa da fare, soprattutto a centrocampo. Il ritorno di Rolando Mandragora dalla Juventus sembra ormai definitivamente sfumato, così si sposta l’attenzione su un altro profilo, ma sempre in casa bianconera: il nuovo obiettivo è Luca Marrone, di ritorno dal positivo prestito allo Zulte Waregem. Il classe ‘90 fornisce un’ottima alternativa nel ruolo di regista ed all’occorrenza può giocare anche al centro di una difesa a 3, caratteristiche che lo rendono appetibile per Juric. Come difensore puro, si cercano Cristian Zapata del Milan – ostacolo ingaggio – ed Andrea Ranocchia dell’Inter – stesso problema, ma con la possibilità più concreta di convincere il giocatore a spalmare lo stipendio su più anni.