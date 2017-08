Genoa: domani l'Heerenveen, Palladino suona la carica

Source photo: genoafc

Oggi è il Genoa-day. Questa sera, infatti, il collettivo rossoblu si è ritrovato per festeggiare in quel di Bardonecchia, chiudendo un ritiro intenso e nel contempo carico di aspettative. Dopo l'allenamento pomeridiano, iniziato alle ore 18, il Grifone si è ritrovato a partire dalle 21, rifocillandosi nella piazza principale della cittadina. Un modo ideale per concludere il ritiro, tornando in Liguria per puntare decisamente alla sfida domenicale contro l'Heerenveen, novanta minuti indicativi e contro una squadra di pari tasso tecnico.

Tra tutti gli atleti, il più seguito sarà sicuramente Palladino, pronto a dire di nuovo la sua dopo un ultimo periodo poco fortunato a causa di un problema alla tiroide, che l'ha costretto ad una fastidiosa operazione. Intervistato da Il Secolo XIX, l'ex esterno di Crotone e Juventus ha confermato una voglia di rivalsa unica ed importante: "Guardando allenamenti e amichevoli contro squadre importanti ho capito che questo è davvero il Genoa che vuole Juric - ha detto - garantisco io, lo conosco bene e lo vedo molto soddisfatto di come la squadra sta venendo su".

Inevitabili, le parole sul tasso tecnico della rosa: "C’è grande talento individuale, da inserire poi nel modulo di Juric. Un modulo che prevede l’inizio dell’azione dai difensori, il ruolo decisivo dei centrocampisti e poi i movimenti degli attaccanti, tra la punta centrale e soprattutto le ali". E, sull'operazione: "Dopo l'operazione sto bene, dovevo farla perché il problema alla tiroide non mi consentiva di essere al 100%. Per fortuna sono rimasto fuori per poco tempo: adesso voglio recuperare e mettermi in pari".

Sul mercato, non si ferma la caccia per un difensore centrale. Nelle ultime ore, l'interista Andrea Ranocchia ha scalato posizioni, anche se è proprio l'ex genoano a prendere tempo. Nonostante la positiva imbastitura della trattativa con l'Inter, infatti, il club rossoblu deve pazientare ancora, dato che Ranocchia non sembra convinto della pista genoana, preferendo soluzioni estere, magari in Premier League, campionato che più di ogni altro esalterebbe le caratteristiche difensive del giocatore svezzato nel Bari. Per lui, il Genoa dovrà dunque "lottare" con l'Hull City, che potrebbe richiamare il ragazzo.