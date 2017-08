Genoa: ufficiale l'ingaggio di Thomas Rodriguez

Source photo: codigobanfield.co.ar

Thomas Rodriguez è un nuovo calciatore del Genoa Cricket and Football Club. Classe '96, il ragazzo di Santiago del Cile raggiunge il Grifone a titolo definitivo, pronto a dare il contributo nella zona centrale del rettangolo di gioco. Nato calcisticamente nel Banfield, Rodriguez si è messo in luce principalmente come esterno di centrocampo, anche se alternativamente potrebbe occupare anche la posizione di centrocampista centrale.

Con i biancoverdi, Rodriguez ha disputato dieci sfide nella scorsa stagione, imponendosi come uno dei prospetti calcistici più interessanti. Tatticamente parlando, il cileno si inserirebbe perfettamente nel 3-4-3 di Juric, potendo occupare sia la posizione di centrocampista di fascia destro che ci centrocampista centrale, duttilità che gli potrebbe sicuramente consentire un maggiore minutaggio.

Continua dunque, lo scouting del Genoa, sempre a caccia di giovani talentuosi da lanciare in Serie A, affiancandoli ad atleti esperti e già rodati per il nostro campionato. Con l'ex tecnico del Crotone, inoltre, Rodriguez potrebbe migliorare notevolmente, come confermato dall'esplosione che, in Serie B, ebbe Martella proprio sotto la guida del tecnico croato.