Genoa - l'agente di Laxalt apre alla cessione

Diego Laxalt è sicuramente uno degli uomini-mercato di questa sessione estiva. L'esterno del Genoa, diventato ormai uno dei punti cardine dello scacchiere tattico rossoblu, ha destato a suon di prestazioni l'interesse di molti top club europei, dando molto da lavorare al suo agente, Vincenzo D'Ippolito. Intervistato in escluvia a radiogoal24.it, l'agente di mercato ha parlato del suo assistito: "Interesse della Fiorentina? Sì, confermo l’offerta dei viola di 13 milioni ma al momento stiamo trattando di più con l’Atalanta".

Gli orobici, dunque, avrebbero seriamente messo gli occhi sull'esterno uruguayano, andando così a puntellare il ruolo di fluidificante sinistro attualmente occupata da Spinazzola ma che potrebbe presto liberarsi, dato il forte interesse della Juventus verso il giovane centrocampista laterale. E, proprio parlando di una possibile sinergia tra le due squadre, D'Ippolito parla del lavoro dei bianconeri: "I rossoblu vogliono 15 milioni per farlo andare via e al momento l'Atalanta è davanti a tutti, anche a Roma e Liverpool. Dietro c’è la regia della Juventus".

Parole importanti e che sottolineano due cose: in primis, la cedibilità di Laxalt, imprescindibile ma cedibile dal Genoa in caso di offerta congrua. In seconda battuta, poi, il possibile trasferimento in bianconero di Spinazzola, che andrebbe a puntellare la fascia mancina bianconera consentendo ad Asamoah di tornare nel ruolo originario di centrocampista. Trasferimento di Alex Sandro permettendo.