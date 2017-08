Genoa: per l'attacco spunta Maxi Lopez, intrigo di mercato per Kean

Source photo: Getty Images

Avendo ormai perso il Cholito Simeone, manca davvero poco per il suo passaggio alla Fiorentina, non si ferma la caccia del Genoa, alla ricerca di un attaccante esperto e subito pronto ad inserirsi nello schieramento tattico di Ivan Juric, portando magari in dote almeno una quindicina di goal. Dopo aver sondato il mercato, i Grifoni hanno aggiunto un nuovo nome alla loro lunga lista, imbastendo con il Torino una trattativa che, in caso di fumata bianca, dovrebbe portare Maxi Lopez in Liguria. Fortemente voluto anche dal Parma, in Serie B, l'argentino accetterebbe di buon grado la destinazione rossoblu, restando così in Serie A per potersi giocare, di nuovo, le proprie chances.

Attaccante svezzato dalle giovanili del River Plate, Maxi Lopez approda in Europa nel 2005, ingolosito da quel Barcellona che lo lascerà partire solo due anni dopo, destinazione Maiorca. Reduce da un lungo girovagare, è nel 2010 che l'argentino si lega definitivamente all'Italia, vestendo le maglie di Catania, Milan, Sampdoria, Chievo Verona e Torino. Noto più per la tumultuosa vicenda che ha portato la sua ex moglie Wanda Nara a legarsi con il suo ex migliore amico Mauro Icardi, la gallina de oro non è mai riuscito a ripetersi dopo l'esperienza catanese, alternando prestazioni altalenanti. Con il Genoa, dunque, potrebbe risollevare la propria carriera, aprendo però una piccola questione interna, diventando cioè il terzo bomber in rosa dopo Galabinov e Lapadula.

Sempre nella zona offensiva del rettangolo di gioco, forte interesse rossoblu per il gioiellino della Juventus Moise Kean, che i bianconeri vorrebbero mandare in prestito per fargli accumulare minuti preziosi. In un vortice di mercato che coinvolgerebbe anche bianconeri ed Atalanta, il Genoa preleverebbe il classe '2000 in prestito, "lasciando partire" Diego Laxalt verso Bergamo, con conseguente addio di Leonardo Spinazzola, fortemente voluto dalla Vecchia Signora. Come detto anche per Maxi Lopez, la forte concorrenza nel reparto offensivo dello scacchiere tattico di Juric potrebbe raffreddare la trattativa, soprattutto perché la Juventus vorrebbe cedere il ragazzo assicurandosi un discreto minutaggio.