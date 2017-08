Genoa, asse vivo con il Torino: arrivano Rossettini e Maxi Lopez?

Fonte: Getty Images

In queste ultime due settimane di calciomercato estivo potrebbe riscaldarsi l'asse Genova-Torino, con i due club interessati, quello rossoblù e quello granata che potrebbero imbastire più di una trattativa. Intrecci di mercato che interesserebbero in primis l'esterno destro Darko Lazovic, polivalente esterno offensivo trasformato sapientemente dal connazionale Ivan Juric in un tuttocampista in grado di ricoprire con successo anche i compiti difensivi, in quanto esterno di centrocampo nel 3-4-3. Il tecnico del Torino Sinisa Mihajlovic, connazionale di Lazovic, si è innamorato delle doti del centrocampista e vorrebbe averlo alle sue dipendenze nel prossimo campionato.

Urbano Cairo potrebbe accelerare nei prossimi giorni una trattativa che porterà i granata a disporre di un’alternativa di spessore all’altro ex rossoblù Iago Falqué. In cambio il Genoa potrebbe ricevere il difensore Luca Rossettini. Il centrale è uno dei nomi sondati più a fondo dal Grifone, e proprio il suo acquisto sistemerebbe il pacchetto arretrato della squadra di Ivan Juric. Ma non è tutto, in quanto il Genoa ha puntato anche Maxi Lopez, nome buono per rimpolpare l'attacco soprattutto qualora la cessione di Giovanni Simeone alla Fiorentina si dovesse concretizzare. L'attaccante argentino ha rifiutato l'offerta del Parma, in quanto non intende giocare in cadetteria, e la destinazione genoana sarebbe a lui parecchio gradita.

Un trattativa, questa con il Torino, che sposterebbe quindi più di un calciatore, ed il Genoa in un solo colpo potrebbe sistemare ben due ruoli, difesa ed attacco. Resta invece bollente il mercato che riguarda il centrocampo, con le attenzione catalizzate tutte sulla vicenda Diego Laxalt. L'uruguaiano è corteggiato con insistenza dall'Atalanta che rischia di perdere Leonardo Spinazzola, il quale sta per essere richiamato alla Juventus, sua casa madre, con un anno d'anticipo. L'Atalanta quindi si cautelerebbe proprio con l'attuale esterno del Genoa, e proprio al Grifone i bianconeri potrebbero girare l'enfant prodige Moise Kean, così per concludere il cerchio. La prossima settimana sarà quella decisiva, quella che potrebbe sancire l'ufficiale passaggio di Laxalt all'Atalanta, e l'acquisto da parte del Genoa di almeno uno tra Rossettini e Maxi Lopez.