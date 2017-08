Genoa: il sogno è Sturaro, per le fasce sondato Ansaldi

Source photo: charitystars.com

Il Genoa riprende gli allenamenti in vista della prima giornata di Serie A, preparandosi al meglio per una stagione difficile ma che potrebbe essere davvero quella della rivolta. Nella giornata di oggi, i rossoblu hanno calcato il campo del centro allenamento Signorini, seguendo le sessioni di allenamento davanti al proprio pubblico, che ha riabbracciato i beniamini sostenendo Ivan Juric e gli atleti presenti. Per domenica, il tecnico croato dovrebbe optare per un 3-4-1-2, riabbracciando Zukanovic nell'undici titolare, squalificato in Tim Cup. Negli altri ruoli, incertezza per Spolli e Rigoni, da valutare.

Sul mercato, il sogno si chiama Stefano Sturaro, che con il nuovo centrocampista in arrivo (Matuidi?) dovrebbe trovare sempre meno spazio nella "nuova" Juventus di Massimiliano Allegri. Il centrocampista bianconero, cresciuto proprio tra le fila genoane, sarebbe un rinforzo perfetto per la mediana, un vero e proprio mastino che potrebbe trovare trarre linfa dal ritorno in Liguria, andando a formare una coppia di centrali non da poco assieme all'altro figliol prodigo Bertolacci. Secondo Il Secolo XIX, la trattativa non sarebbe però facile, con i rossoblu eventualmente pronti a virare su José Mauri, in uscita dal Milan.

Si profila, intanto, il ritorno di Ansaldi, trasferitosi all'Inter senza però trovare successo, complice anche l'annata funesta dei nerazzurri. Al di là della trattativa con l'Inter, il Genoa dovrebbe risolvere il nodo ingaggio, che si aggira intorno al milione e mezzo. Troppo, per le casse rossoblu, che sperano in un aiuto da parte della società milanese. In alternativa, per sostituire il partente Diego Laxalt, piacciono Strinic e Lazaar, che non rientrano più nei piani di Napoli ed Inter. Il primo porterebbe più esperienza della Serie A, il secondo una trattativa economicamente più agevole.