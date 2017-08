Genoa, ufficiale l'acquisto di Rossettini dal Torino. Prestito con obbligo di riscatto

Luca Rossettini contro Hamsik, zimbio.com

Ivan Juric si aspettava qualche altro rinforzo in entrata per il suo Genoa, dopo che le uscite sono continuate con il saluto al Cholito Simeone. In particolare il tecnico aveva chiesto un difensore centrale di esperienza e affidabilità per sostituire Burdisso, a cui non è stato rinnovato il contratto scaduto lo scorso 30 giugno. Dopo alcuni giorni di valutazione, il Grifone ha affondato il colpo in maniera definitiva per Luca Rossettini del Torino.

Ufficiale l'arrivo del difensore dei granata, questo il comunicato ufficiale del Genoa che ha confermato l'affare: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver acquisito da Torino Fc, con formula definitiva, i diritti alle prestazioni sportive del difensore Luca Rossettini (Padova, 09/05/1985). Il calciatore si è sottoposto ieri alle visite mediche all’Istituto Il Baluardo e ha svolto la prima seduta agli ordini di mister Juric e del suo staff. Il neo acquisto sarà a disposizione per la prima gara di campionato in programma domenica al Mapei Stadium". Rossettini aveva svolto le visite mediche nella giornata di ieri, dicendosi contento e pronto ad iniziare questa nuova avventura, dopo le esperienze al Bologna e al Torino, dove è rimasto solamente per una stagione.

L'operazione è stata chiusa con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro. Il Torino di fatto incasserà la stessa cifra pagata al Bologna una stagione fa per assicurarsi Rossettini. Come spiegato nel comunicato dal Genoa, il difensore è già sceso in campo agli ordini di Ivan Juric, pronto a mettersi a disposizione del tecnico. Adesso toccherà all'allenatore rossoblu decidere se puntare su Rossettini già alla prima di campionato contro il nuovo Sassuolo di Bucchi al Mapei Stadium. Una possibilità da non scartare a priori perchè la condizione fisica di Rossettini è buona, ma dall'altra parte difficile per i pochi allenamenti che il giocatore potrà sostenere con i nuovi compagni per iniziare a capire movimenti e meccanismi.