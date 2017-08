Serie A: Sassuolo e Genoa non vanno oltre lo 0-0

Il Sassuolo non va oltre uno scialbo 0-0 casalingo contro il Genoa. La formazione neroverde, schierata in campo col classico 4-3-3 con Politano, Berardi e Falcinelli in attacco, non è riuscita ad esprimersi sui suoi classici livelli, sbattendo costantemente sull'arcigna difesa genoana. Dall'altra parte Juric conferma il suo 3-4-2-1 con Taarabt e Pandev alle spalle dell'unica punta Galabinov, che però non è mai riuscito a rendersi pericoloso. La formazione genoana si è affidata maggiormente ai tiri dalla distanza, che non hanno però impensierito Consigli. Il Sassuolo non trovando soluzioni offensivo ha provato a sfruttare le palle inattive, ma anche in questo caso l'attacco neroverde si è rivelato poco pungente. La partita segue lo stesso copione anche nel secondo tempo con le due squadre che alla fine si accontentano di un pareggio a reti bianche. Non un buon inizio per il Sassuolo, dato che giocava dinanzi ai propri tifosi, mentre il Genoa, in attesa di Lapadula, deve ritrovare i giusti automatismi nella fase offensiva.

A partire meglio è il Sassuolo con Duncan, che va subito alla conclusione dai 20 metri, ma il suo tiro viene neutralizzato senza problemi da Perin. Poco dopo padroni di casa ancora pericolosi con Sensi, che lancia in profondità Falcinelli, il quale tira in porta di prima intenzione, ma la sua conclusione sorvola di poco la traversa. Il Genoa risponde con Bertolacci, che va al tiro da fuori area, ma il suo destro si spegne ampiamente sul fondo. Il n.8 genoano si rende poi pericoloso con un cross che viene raccolto sul secondo palo da Galabinov, il quale colpisce di testa senza impensierire Consigli, che blocca la sfera.

Il n.16 rossoblu si mette in proprio al 16' con un tiro dai 20 metri, che risulta completamente sbilenco, infatti la palla s'impenna terminando ben oltre la traversa. Al 22' ancora Galabinov pericoloso: l'attaccante bulgaro prende il tempo a Cannavaro e tira in porta, ma la sua conclusione viene bloccata con buona reattività da Consigli. Due minuti dopo ci prova Taarabt dai 35 metri, ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta. Al 29' Lazovic spreca una ghiotta occasione sbagliando completamente il cross dopo un bellissimo lancio smarcante di Bertolacci. Su capovolgimento di fronte il Sassuolo si rende pericoloso con Lirola, che serve Berardi, il quale tira in porta, ma la sua conclusione smorzata dalla difesa avversaria viene facilmente parata da Perin.

Al 36' Lazovic impegna Consigli con un tiro-cross dalla destra, che viene deviato sopra la traversa dall'estremo difensore neroverde. Un minuto dopo Veloso tenta la conclusione dai 25 metri, ma il suo tiro viene prontamente respinto in calcio d'angolo dal n.47 emiliano. Al 39' ancora Genoa pericoloso con Pandev, che va alla conclusione, ma il suo tiro viene provvidenzialmente ribattuto dalla retroguardia avversaria. Su quest'occasione per i Grifoni si chiude il primo tempo.

La ripresa si apre con il Sassuolo in attacco: Sensi s'incarica della battuta di un calcio d'angolo trovando a centro area Cannavaro, che stacca bene di testa, ma la sua incornata termina di poco a lato. Al 61' rossoblu vicinissimi al vantaggio: cross di Lazovic a rimorchio per Biraschi che tira in porta, ma la sua conclusione si stampa contro la traversa. Al 72' padroni di casa nuovamente pericolosi con Lirola, che va al tiro da buona posizione, ma la sua conclusione sorvola non di poco il montante alto della porta avversaria. Quattro minuti dopo emiliani vicinissimi al gol: Perin respinge di pugno un cross di Lirola, la palla giunge a Duncan, che prova il pallonetto, ma la sua conclusione si spegne oltre la traversa.

Poco dopo ci prova Berardi con un tiro da fuori area, che termina però abbondantemente sul fondo. Il Genoa risponde in contropiede con Palladino, che serve a rimorchio Laxalt, il quale prova a crossare per Salcedo, che non raggiunge il pallone per questione di centimetri. Su capovolgimento di fronte Berardi verticalizza per Matri, che calcia di prima intenzione, ma il suo tiro viene bloccato in due tempi da Perin. Dall'altra parte Salcedo tenta il tiro in porta, ma la sua conclusione viene neutralizzata senza troppi patemi da Consigli. Sulla parata del n.47 neroverde si chiude la partita. Le due squadre concludono la partita sul punteggio di 0-0.