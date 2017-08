Genoa: colpo in mediana, arriva Petar Brlek

Il Genoa batte un altro colpo. Prelevato dal Wisla Cracovia il centrocampista Petar Brlek. Nella giornata di ieri il calciatore ha completato le visite mediche di routine ed ha rilasciato anche le prime dichiarazioni: "Sono felice di essere qui, non vedo l'ora di iniziare. Sono carico". In giornata si attende il comunicato ufficiale da parte della società rossoblù. Per il Genoa si tratta di un rinforzo di qualità in mezzo al campo in quanto il croato classe 1994 riesce ad abbinare buona fase d'interdizione a spiccate qualità tecniche. Abile negli inserimenti senza palla, Brlek è spesso letale anche sotto porta, dimostrando grande freddezza. Lo scorso anno infatti, al Wisla Cracovia, ha realizzato 8 reti in 31 presenze, dimostrandosi uno dei centrocampisti più prolifici della scorsa Ekstraklasa. Brlek nel pomeriggio di ieri ha già disputato una partitella amichevole con la squadra Primavera.

Petar Brlek in campo con la squadra Primavera

Il Genoa però resta molto attivo anche per ciò che riguarda il mercato in uscita. Continua la 'telenovela' intorno al nome di Diego Laxalt. La trattativa è al momento in standby perchè tutto è legato alla possibile partenza di Leonardo Spinazzola dall'Atalanta in direzione Torino, sponda bianconera. Qualora ciò si verificasse, l'esterno uruguaiano si trasferirà alla Dea, lasciando spazio vuoto sulla corsia mancina del Grifone che con ogni probabilità verrà colmato da uno tra Christian Ansaldi o Achraf Lazaar. La situazione è in divenire, si attendono novità a stretto giro, poichè il tempo stringe.

Anche il baby Pietro Pellegri è al centro di un vero e proprio intreccio di mercato. Sfumato il suo passaggio all'Inter, che tra l'altro includeva anche il giovanissimo Eddy Anthony Salcedo Mora, è tornata in pressing la Juventus. Secondo Gianlucadimarzio.com l’interesse del club bianconero è concreto: oggi ci sarà un incontro proprio tra i bianconeri ed il Genoa per l’attaccante classe 2001. Ci sono buone possibilità che l'affare vada in porto, anche se il ragazzo potrebbe restare un altro anno al Genoa o essere spedito in prestito in qualche squadra di categoria inferiore per fargli maturare un pò d'esperienza. Occhio però anche al Milan, che resta in posizione defilata, ma guarda con interesse all'evolversi della trattativa.