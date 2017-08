Genoa, Galabinov verso la Juve: "Non dobbiamo snaturarci"

Archiviata positivamente la gara d'esordio in casa del Sassuolo, il Genoa di Ivan Juric fa rotta verso la prima stagionale davanti al pubblico amico del Luigi Ferraris. A Marassi sarà di scena la Juventus campione d'Italia e l'occasione è di quelle giuste per sfoderare il vecchio carattere del Grifone e provare a mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri. Ne è certo, delle potenzialità dei liguri, Andrey Galabinov, che al sito ufficiale della società ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

"Sarà una partita difficile, da affrontare con umiltà e la giusta mentalità. Non credo però che dovremo snaturarci. Dobbiamo pensare piuttosto a fare il nostro calcio, seguendo l’impostazione che darà il mister a livello di atteggiamento”.

Sull'approccio alla Serie A e sul rapporto con mister Juric, inoltre, prosegue: "Seguo i consigli del tecnico che mi sta aiutando e mi trovo a mio agio con la sua idea di calcio. Sono arrivato in Serie A a 28 anni, sta a me tenermela stretta".

Dopo l'ottimo esordio in casa del Sassuolo, con la sua prestazione che è risultata tra le migliori in casa Genoa, l'attaccante spera di potersi giocare le sue possibilità anche contro i bianconeri: “Mi sto gustando ogni attimo con grande serenità. Non guardo il passato, i sacrifici fatti: sono concentrato sul presente. A Genova si sta bene".

Genoa ma non solo, con il bulgaro che ha così parlato delle sue esperienze passate in Nazionale ma non solo e, per chiudere, dei suoi hobbies: "In nazionale mi sono fatto le mie esperienze. Parlo tre lingue: bulgaro, inglese e italiano. Ho studiato il russo, capisco lo spagnolo e un po’ di greco, avendo vissuto a Cipro. Mi piacciono i film che parlano di storia”.