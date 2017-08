Genoa, forte idea Ricci per l'attacco

Fonte immagine: Sassuolo Calcio

Ultimi botti di mercato per il Genoa, fermo a un solo punto dopo le prime due uscite in Serie A e con alcuni buchi da tappare in una rosa privata di diversi elementi importanti. La strada scelta per chiudere la sessione estiva sembra quella del ringiovanimento della rosa, come dimostrato ieri dall'acquisto di Lorenzo Callegari - classe 1998 prelevato dal Psg per una cifra compresa tra i 2 e i 3 milioni di Euro, con controriscatto in favore dei francesi.

I liguri sembrano aver messo nel mirino un altro diciannovenne, coetaneo del centrocampista transalpino con chiare origini italiane. Si tratta di un difensore argentino del Belgrano, Cristian Romero, elemento di prospettiva che si è ritagliato alcuni spazi importanti con il proprio club, ma che allo stesso tempo è tutto da costruire. Avendo però terminato gli slot per gli extra-comunitari in questa sessione, l'intenzione è quella di bloccarlo fino a gennaio per poi portarlo in Italia.

Per l'attacco invece il nome nuovo è quello di Federico Ricci, per la verità non una novità assoluta, visto che già l'estate scorsa il Genoa si era mosso per prendere il giocatore, poi finito al Sassuolo. Il ruolo di vice-Berardi ritagliatogli prima da Di Francesco e poi da Bucchi non sembra però entusiasmare particolarmente il giocatore, che non sta trovando lo spazio che vorrebbe ed ha iniziato a contemplare l'ipotesi di una partenza.

Il Genoa ha fiutato l'affare con l'appoggio del proprio allenatore Ivan Juric, che ha lavorato con il giocatore a Crotone nell'anno della storica promozione in Serie A. Ricci sarebbe felice di ritrovare il tecnico croato, ma c'è prima da convincere il Sassuolo, che potrebbe non cedere molto facilmente, avendo appena riscattato il prodotto del settore giovanile della Roma per 4.5 milioni di Euro. Tocca agli emiliani fare il prezzo: il Genoa è alla finestra e prova a chiudere il mercato regalando Ricci a Juric.