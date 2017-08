Genoa, c'è Ricci: operazione last-minute dal Sassuolo

Fonte immagine: AS Roma

Il Genoa piazza il colpo dell'ultimo minuto per sistemare l'attacco a disposizione di Ivan Juric. E' infatti conclusa la trattativa per portare in liguria Federico Ricci, ala del Sassuolo classe 1994, appena riscattato dai neroverdi per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni di Euro.

Il ragazzo ha trovato pochissimo spazio l'anno scorso, con 31 parte giocate complessivamente tra campionato e coppe, ma pochissime da titolare e tante da rincalzo. Per questo l'ex Crotone ha chiesto una nuova sfida, venendo accontentato. Ricci arriverà tra le file del Grifone in prestito con diritto di riscatto a cifre ancora non note.

A Marassi ritrova Juric, con cui ha fatto grandissime cose a Crotone nella stagione 2015/16, quando i calabresi hanno centrato la storica promozione in Serie A. Colpo in dirittura per il Genoa, che probabilmente chiude il mercato in entrata con l'ultimo innesto.