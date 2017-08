Genoa, ufficiale l'arrivo di Ricci. Luca Rigoni ha deciso: resta

Federico Ricci con la maglia del Crotone. | gazzettaobjects.it

Il Genoa ed un finale di un mercato incandescente, in un deadline day in cui ne abbiamo viste di cotte e di crude, per completare la rosa a disposizione di Ivan Juric in vista del prossimo campionato e con il solito obiettivo della salvezza tranquilla. E proprio una richiesta non nuova del tecnico è stata appena accontentata dalla dirigenza del Grifone.

E' infatti da pochi minuti ufficiale il passaggio di Federico Ricci dal Sassuolo al rossoblù, reso noto da un comunicato proprio dei neroverdi, che hanno scritto però solo la formula. Leggiamo quanto reperibile sul sito ufficiale dei romagnoli: "L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato le seguenti operazioni di mercato:

-Erlic Martin ('98, difensore): ceduto a titolo di prestito al F.C. Sudtirol

-Ricci Federico ('94, attaccante): ceduto a titolo di prestito con diritto di riscatto e controriscatto al Genoa C.F.C.".

Si tratterà dunque di prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. Vi possiamo dire di più riguardo le cifre: è fissata infatti ad 11 milioni la prima opzione d'acquisto, mentre quella che potrebbe annullarla in favore degli emiliani stanzia a 14 milioni. Una sorta di "premio valorizzazione" di 3 milioni già messo nero su bianco in favore dei liguri, che avranno questi soldi solo se rispetteranno il loro compito di far sbocciare il talento del ragazzo scuola Roma, come proprio lo stesso tecnico croato attualmente sotto la Lanterna fece a Crotone in Serie B in un'esperienza per entrambi rosea.

Per l'attacco, comunque, il patròn Preziosi ha ritrovato in questi minuti Luca Rigoni. Nonostante alcuni dissapori con l'allenatore, infatti, l'ex Chievo ha preferito rimanere dov'è piuttosto che spostarsi nelle squadre che hanno palesato un forte interesse, ovvero Cagliari e Benevento. Vedremo ora se l'italiano verrà reintegrato in un nuovo ruolo oppure se continuerà ad essere l'equilibratore della squadra com'è sempre stato nell'ultima stagione in Liguria.