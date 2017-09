Genoa, cambio di formazione in vista dell'Udinese

Genoa, Juric cambio di formazione in vista dell'Udinese

In casa Genoa si lavora verso la trasferta di domenica alla Dacia Arena di Udine, tra recuperi e ballottaggi vari. Rispetto all'ultimo match, nel quale arrivò una sconfitta al Ferraris contro la Juventus, ci saranno diversi cambiamenti.

In difesa, fuori il deludente Biraschi, sostituito da Armando Izzo, riabilitato dopo la squalifica infertagli per una presunta combine ai tempi dell'Avellino. Cambio di rotta pure a centrocampo con il serrato ballottaggio tra Stephane Omenga e Andrea Bertolacci. Il centrocampista ex Milan sta tentando in ogni modo di recuperare da un fastidioso problema alla caviglia, sopraggiunto in uno scontro di gioco durante una seduta di allenamento.

In attacco vera e propria rivoluzione: fuori Pandev e dentro l'esordiente in maglia rossoblu Federico Ricci. Altro acceso ed interessante testa a testa è quello tra il sorprendente Galabinov, il quale viene da due buone prestazioni tra Sassuolo e Juventus, ed il neoacquisto Gianluca Lapadula, scalpitante in attesa dell'esordio da titolare e del primo goal con la maglia del club ligure.

Il match di domenica contro l'Udinese corrisponde ad un'occasione importante per confermare la buona prestazione offerta contro la Signora, stavolta con il primo sigillo stagionale.