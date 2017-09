Genoa, infortunio Lapadula: fuori 45 giorni

Fonte: Getty Images

Inizio di campionato sfortunato per Gianluca Lapadula. Non ancora ben inserito negli schemi di mister Juric, ieri alla Dacia Arena di Udine è partito dal 1' minuto, venendo preferito al bulgaro Galabinov, ma nel corso del primo tempo, a causa di uno scontro fortuito di gioco, ha subìto un infortunio al ginocchio, che non gli ha permesso di concludere la partita. Si è immediatamente capito che si trattasse di un guaio piuttosto serio, ed addirittura si temeva al pieggio, ovvero alla lesione del legamento crociato. Invece, gli esami medici sostenuti in data odierna hanno escluso danni seri all'articolazione dell'attaccante ex Milan, che quindi può tirare un profondo sospiro di sollievo.

Sul sito ufficiale del Genoa è apparso poco fa un comunicato stampa che riassume le condizioni del proprio tesserato. Recita così: "Il Genoa Cfc comunica che il giocatore Gianluca Lapadula è stato sottoposto a risonanza magnetica presso l’Istituto Il Baluardo. Gli esiti degli accertamenti diagnostici hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del legamento collaterale interno. La prognosi è subordinata all’evoluzione del quadro clinico e valutata nell’ordine di circa quarantacinque giorni".

Il giocatore stesso ha tranquillizzato tutti con un post su Instagram: "Un infortunio non grave che mi terrà per poco tempo ai box, non sarà sicuramente questo a fermarmi! Ringrazio tutti per l'affetto e i messaggi ricevuti!".

Seppur sia stata scongiurata la lesione del legamento crociato, rimane comunque un’assenza importante per l’attacco del Genoa che ora dovrà valutare se intervenire sul mercato, affidandosi ad esempio a uno dei giocatori attualmente svincolati oppure contare sugli uomini attualmente in rosa. Si parla, già in queste ore, di un Genoa interessato all'attaccante Alberto Gilardino, rimasto senza squadra dopo essersi svincolato questa'estate dal Pescara.