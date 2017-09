Genoa: Biraschi recupera, Juric prepara la sfida contro la Lazio

Source photo: Tanopress .

La sfortunata partita contro l'Udinese, persa per 1-0 ed a causa di un bel goal di Jankto, non ha cancellato quanto di buono visto dal Genoa di Ivan Juric, che nella sua fase iniziale di stagione ha fatto vedere davvero delle belle cose, mettendo in campo abnegazione tattica e voglia di rivalsa dopo la scorsa, negativa, annata. Per prepararsi al meglio alla prossima partita contro la Lazio, il tecnico croato ha impegnato i suoi ragazzi in una lunga seduta di allenamento, che nella giornata di ieri hanno eseguito esercitazioni tecniche e tattiche. Scarico, invece, per i protagonisti della sfida contro l'Udinese.

Nella giornata di oggi, invece, Ivan Juric riceverà ulteriori informazioni utili dai rossoblu, cercando di sciogliere il nodo inerente la prima punta. Con Lapadula ancora fermo ai box, infatti, dovrebbe essere Galabinov la prima punta dell'attacco a tre, completato molto probabilmente da Taarabt e Pandev. In difesa, invece, ottime notizie visto il recupero di Biraschi, pronto a tornare il campo nella retroguardia a tre, affiancandosi ai confematissimi Rossettini e Gentiletti. Poche sorprese, poi, nella zona centrale del campo, dove Miguel Veloso veglierà su Omeonga, incalzato da Cofie. Ai loro lati, Laxalt e Lazovic.

Soprattutto Omeonga sembra aver convinto Ivan Juric, che ha apprezzato particolarmente l'impegno e le qualità del ragazzo classe '96, che nonostante la giovane età ha dimostrato una maturità non comune, lavorando silenziosamente e senza chiedere nulla, qualità particolarmente apprezzate dal tecnico croato. Al di là della possibile maglia da titolare contro la Lazio, ad oggi Cofie pare essere più rodato per la nostra Serie A, il belga ha ormai destato l'attenzione del proprio allenatore, che sicuramente ne valorizzerà le doti, contro la Lazio o in altre occasioni.

Probabile formazione Genoa (3-4-3): Perin; Gentiletti, Rossettini, Biraschi; Lazovic, Miguel Veloso, Omeonga, Laxalt; Pandev, Galabinov, Taarabt. Allenatore: Ivan Juric.