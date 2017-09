Genoa-Lazio 2-3: le parole di Juric nel post gara

le indicazioni di juric durante genoa-lazio (fonte foto calcioweb)

Partita spettacolare al "Marassi" tra il Genoa e la Lazio con i biancocelesti che vincono quasi allo scadere 3-2 grazie alla doppietta di Immobile (5 gol nelle ultime 2 partite di campionato) che risponde alla doppietta del giovane Pellegri. Una vittoria fondamentale per la Lazio che conquista il terzo successo consecutivo che la portano al 4° posto a 2 punti dalla vetta. Per il Genoa invece è il terzo KO di fila che la lasciano al penultimo posto con un solo punto conquistato.

Ai microfoni di Premium Sport ha parlato il tecnico rossoblù Ivan Juric che si mostra soddisfatto per la prestazione della squadra sottolineando però i troppi errori commessi e pagati a caro prezzo:

"Nei primi 15 minuti abbiamo fatto bene, poi quando abbiamo subito il gol dello svantaggio non abbiamo reagito bene e per questo ho deciso di inserire una punta di peso. Dispiace perchè poi la prestazione c'è stata contro un'ottima Lazio, potevamo anche vincere ma alla fine abbiamo perso per una nostra ingenuità".

Spicca la doppietta del giovane Pietro Pellegri: "Stiamo lavorando molto su di lui, è un giovane di grandi prospettive che ci sarà molto utile durante la stagione. Quando ha segnato il secondo gol c'è stata un'esultanza particolare con il padre Marco con il quale ho un bellissimo rapporto e sono contento per lui".

Pesano gli infortuni che stanno perseguitando il Genoa: "Purtroppo questa sfortuna non ci abbandona soprattutto per gli infortuni alle ginocchia. Spero di recuperare qualche elemento per il turno infrasettimanale".

Difficoltà evidenti in difesa dove l'intero reparto è apparso poco sincronizzato: "Sappiamo che dobbiamo lavorare tanto anche se in queste prime giornate abbiamo mostrato solidità. Inoltre manca il terzo di difesa visto che Izzo e Biraschi sono indisponibili e abbiamo adattato lì Rossettini, inoltre per Zukanovic era la prima partita dall'inizio in quella posizione. Al di là di questo pesano delle ingenuità che contro una squadra come la Lazio paghi a caro prezzo".