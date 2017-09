Genoa-Chievo: le probabili formazioni del match

birsa contro laxalt genoa-chievo (fonte foto pianeta genoa 1893)

Dopo il cocente KO con la Lazio, il Genoa ha l'opportunità di reagire ancora in casa contro un Chievo che cerca di dare continuità al pareggio con l'Atalanta. Partita delicata soprattutto per la squadra di Juric che, in caso di risultato negativo, potrebbe essere a rischio esonero. Per questo il Genoa non può assolutamente sbagliare contro il Chievo, squadra ostica ma senz'altro alla portata.

Arrivano buone notizie per il tecnico Juric che ritrova alcuni giocatori che sono stati indisponibili domenica scorsa. In difesa torna Biraschi al posto di Spolli con Rossettini e Zukanovic che completano il trio di davanti a Perin. A centrocampo Bertolacci ha scontato il turno di squalifica e affiancherà Veloso centralmente, con Lazovic e Laxalt sugli esterni. In attacco Taarabt e Ricci supporteranno l'unica punta Pellegri, autentico protagonista della scorsa giornata essendo stato il primo giocatore del nuovo millennio ad aver realizzato una doppietta. Scalpitano il giovane Brlek e Palladino ma dovrebbero partire dalla panchina. Gli indisponibili per il match sono Spolli, Lapadula e Pandev.

Anche Maran vara qualche cambio per la trasferta di Genova. Davanti a Sorrentino la linea difensiva sarà composta da Tomovic, Gamberini, Dainelli e Cacciatore. A centrocampo torna Castro con Radovanovic e Hetemaj, Birsa agirà da trequartista alle spalle del tandem Pucciarelli-Inglese. Indisponibili per il match con il Genoa Gobbi e il lungodegente Meggiorini.

Probabili formazioni

Genoa (3-4-3): Perin; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Lazovic, Miguel Veloso, Bertolacci, Laxalt; Ricci, Pellegri, Taarabt. All. Juric

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Tomovic, Dainelli, Gamberini, Cacciatore; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pucciarelli, Inglese. All. Maran

Precedenti

15 incontri disputati 5 vittorie Genoa 3 pareggi 7 vittorie ChievoVerona 21 gol fatti Genoa 24 gol fatti ChievoVerona

PRIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A) Genoa-ChievoVerona 2-2, 36° giornata 2008/2009

ULTIMA SFIDA A GENOVA (SERIE A) Genoa-ChievoVerona 1-2, 34° giornata 2016/2017