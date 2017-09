Genoa - Bologna in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Genoa vs Bologna, secondo anticipo della settima giornata della Serie A Tim 2017/2018. Si gioca al Ferraris, fischio d'inizio alle 20.45, dirige Rocchi.

LIVE Genoa - Bologna

Il Genoa approda alla partita in una situazione semi-disperata. Due i punti raccolti finora, quattro sconfitte all'attivo. Juric è a caccia di un successo scaccia-crisi per rinsaldare la panchina e stoppare la descensio ligure. Il pubblico di casa può giocare un ruolo primario.

Discorso diverso per il Bologna, forte di un recente successo esterno al Mapei Stadium. Otto i punti in classifica, una situazione di assoluta tranquillità. Donadoni può preparare al meglio la sfida, acuendo le lacune del Grifone.

Juric spegne una possibile protesta ed annuncia alcuni dubbi di formazione. "Io penso che nel momento in cui gira male bisogna essere uniti, sennò vai allo sfascio. Nei miei ragazzi vedo una volontà di uscire da questo momento, isolandoci da tutto. I tifosi ieri sono stati molto vicini ed è una cosa molto importante". La conferenza completa

Donadoni insegue un ulteriore cambio di passo. Il Bologna deve limare qualche mancanza di personalità. In conferenza, un accenno anche allo stato attuale del gruppo, senza dimenticare i prossimi rivali. Rispetto assoluto per il Genoa.

Genoa - Twitter

Nel Genoa, assenze pesanti. Fuori Izzo - lunga squalifica - Taarabt e Omeonga - cartellino rosso a San Siro nell'ultimo turno - Lapadula e Spolli, problemi fisici. Nel Bologna, invece, out Krejci, Falletti, Keita e Di Francesco.

3-4-3 per Juric. Veloso e Laxalt non sono al meglio, l'obiettivo però è chiaro: collocarli in campo dal primo minuto per non spogliare la squadra di pensiero e corsa. Rosi sulla destra, Cofie a completare il pacchetto centrale. Pellegri è in vantaggio su Galabinov davanti, Palladino e Ricci le frecce esterne. Rossettini, Biraschi e Zukanovic a protezione di Perin.

Nel Bologna, Petkovic è l'ariete, con Palacio e Verdi ad agire alle spalle del n.7. Possibile anche un atteggiamento più prudente, con Petkovic inizialmente in panchina e l'inserimento di De Maio. Donsah, Pulgar e Poli nella zona nevralgica, Helander e Gonzalez a blindare la porta di Mirante. Mbaye e Masina i laterali bassi.

Bologna - Twitter

Diretta Genoa - Bologna, live Serie A