Genoa, Juric recupera qualche pezzo

La settimana di pausa dedicata alle Nazionali è servita al Genoa per riordinare le idee. È stato ufficializzato il nuovo direttore generale, l’uomo forte nella dirigenza che sta mancando terribilmente, ossia Giorgio Perinetti, ed è fatta per il rinnovo di Armando Izzo, di nuovo a disposizione dopo aver scontato la squalifica. È lo stesso difensore ad annunciarlo sul suo profilo Instagram, postando la foto della firma sul contratto, insieme a Perinetti ed al suo agente Paolo Palermo: “Mi sento molto onorato di poter annunciare che resterò nella famiglia del Genoa Sono fiero di aver rinnovato il contratto e felice di poter dimostrare i miei sentimenti, la mia grinta e l'attaccamento a questi colori” il commento del giocatore; il nuovo legame avrà scadenza il 30 giugno 2022.

Sul fronte societario invece la situazione è ancora confusa. Il presidente Enrico Preziosi sta prendendo tempo nella trattativa con Sri Group perché starebbe valutando due nuove offerte, provenienti dall’estero, anche se non è ancora stato nominato un advisor con l’incarico di mediare l’acquisizione, motivo per cui sembra più che altro un tentativo da parte dell’attuale numero uno di accelerare i tempi con la cordata capeggiata da Giulio Gallazzi.

Intanto a Pegli si prepara la prossima sfida, contro il Cagliari in Sardegna. Ivan Juric ha bisogno disperatamente di risollevarsi, dopo i soli due punti conquistati nelle prime 7 giornate. Le buone notizie arrivano dall’infermeria: Diego Laxalt e Miguel Veloso si sono allenati con il resto del gruppo e possono essere considerati pienamente recuperati, mentre Migliore e Biraschi hanno sì lavorato in parte con la squadra, ma non sono ancora a disposizione e proseguono nella loro tabella personalizzata, così come Spolli; ottime sensazioni anche per quel che riguarda Gianluca Lapadula, a segno in partitella. Per quanto concerne i Nazionali, sono rientrati ieri a Genova Pandev, Perin, Pellegri e Zukanovic, oggi tocca a Galabinov ed Omeonga. Per la sfida contro il Cagliari, come detto, Armando Izzo potrà finalmente debuttare in questa nuova stagione, offrendo a Juric un’alternativa in più nella disastrata retroguardia del Grifone.