Genoa - Ag. Taarabt:"Cambiata la persona, al Genoa grato perchè lo sta rilanciando"

Adel Taarabt (28)

Adel Taarabt quest'anno sembra proprio un giocatore diverso. Dopo la parentesi al Milan, dove fece vedere sprazzi di grandi talento, il marocchino si era perso tra QPR e Benfica, tra accuse di scarsa professionalità e chili di troppo. Ora, in prestito al Genoa proprio dalla squadra portoghese, il ragazzo sembra aver messo la testa a posto e sta rifacendo vedere grandi colpi in maglia rossoblù.

A questo propisito tuttomercatoweb.com ha contattato in esclusiva l'agente del ragazzo, Ludovic Fattizzo, che ha raccontato cos'è cambiato nel suo assistito: "E' cambiata la persona, ha capito di aver fatto molti sbagli in passato e ha saputo sfruttare la grande opportunità che il Genoa gli ha concesso. In ritiro è arrivato con molti chili in più ma ora, dopo tanto lavoro, sudore, sacrifici è di nuovo pronto per il grande calcio. In Inghilterra non torneremo, questo è sicuro ma mi sono fatto la promessa di poterlo aiutare a ritrovare il prossimo anno una grande squadra, che possa giocare la Champions. Non a gennaio, ma intendo dire nel prossimo campionato. Adesso, è ovvio, la concentrazione è tutta rivolta fino alla fine al Genoa e al campionato della squadra. Vuol dare tutto per questo gruppo".

Per ora è il giocatore che sta trascinando il Genoa, pur non arrivando la vittoria: "Credo che sia davvero il giocatore più importante della squadra. Ma è un ragazzo umile, che vuol stare al suo posto. E come detto vuole dare il massimo contributo per il Genoa. Tra l'altro è molto legato anche a Juric. 'Per lui mi butto anche sotto un treno', ha detto. In campo poi lo vedo tornare in difesa e soprattutto anche protagonista di tackle tosti. E' una bella soddisfazione che sia tornato così alla grande anche perché aveva addirittura pensato di lasciare il calcio. Adesso tra l'altro si è guadagnato anche la chiamata in Nazionale".



Tra gli assistiti di Fattizzo anche Simon Deli, difesnore di talento: "Ora è allo Slavia Praga e fa parte della nazionale della Costa d'Avorio. E' di piede sinistro e riscuote interesse in Francia e in Italia. E' extracomunitario, così in serie A bisognerebbe vedere chi ha il posto libero. Di sicuro la ricerca di difensori centrali in Italia non manca"