Genoa, Juric in conferenza: "Dobbiamo rendere migliore la nostra classifica tramite il gioco"

genoa fc

Ivan Juric ha appena concluso la conferenza stampa alla vigilia del match contro la Spal. Andiamo a sentire le sue parole!

Domani c'è la Spal, ma la settimana prossima ci sarà il derby: "Non penso al derby sinceramente, penso alla Spal, non ci occupiamo del calendario, al derby penseremo da domenica sera. Da parecchio le nostre prestazioni sono positive, vogliamo fare punti. Loro hanno lo stesso allenatore da anni, sanno chiudersi bene e avanti hanno qualità: Borriello, Paloschi, Antenucci, sono pericolosi. Vincere non è obbligatorio, la Spal è una squadra solida che sa cosa fare, gioca da due anni e mezzo con lo stesso modulo. Si chiudono bene e ripartono, giocano bene da dietro, non avranno campioni ma giocano. Voglio dare continuità ai giocatori impiegati finora, gli altri si stanno allenando alla grande, ma voglio dare un’identità chiara alla squadra".

Il Genoa viene dalla sconfitta contro il Napoli: "Penso che la squadra ha raccolto poco per le prestazioni fatte, sappiamo che la classifica non è positiva, ma le prestazioni ci danno forza, anche contro il Napoli ho visto cose positive, abbiamo le carte in regola per risalire. Bisogna essere forti mentalmente, la classifica non deve condizionarci: dobbiamo giocare e fare punti, le prestazioni dei ragazzi mi danno forza. Lapadula ha fatto grandi passi in avanti, l’ho visto più pimpante rispetto a Milano. La sua condizione fisica sta crescendo, ovviamente non è al massimo, ma cresce. Rosi dovrebbe rientra. Ieri abbiamo lavorato poco per recuperare fisicamente, la stanchezza può essere mentale, fisica la recuperi, quindi dobbiamo essere bravi a ricaricarci mentalmente. So che la classifica è brutta, ma non deve condizionarci, quando vedo i miei giocatori sono convinto che abbiamo la qualità per fare bene".

In questi giorni sul web si è parlato tanto di Izzo e Taarabt: "Sinceramente seguo poco i social - le parole di Juric- non mi piacciono, ho letto qualcosa stamattina, non sono un social man, magari lui lo subisce non lo so. Stiamo esagerando con Taarabt, il suo agente parla di Champions, è completamente sbagliato e fuori luogo. Dopo anni e anni di anonimato deve fare bene per tanto tempo, non solo per 2-3 partite. Izzo sentiva troppo la partita con il Napoli, il primo tempo non mi è piaciuto, troppa agitazione, secondo tempo meglio a livello difensivo. Sul secondo gol del Napoli è andato inutilmente a pressare Reina? Vero, ma quando si analizza la partita si trova sempre qualche errore, ma cosa vuoi dire dei primi due gol del Napoli? Fenomenali. In occasione del loro raddoppio si è vista tutta la loro qualità. dal lancio di Diawara alla realizzazione di Mertens: una qualità immensa, puoi dire solo bravo".

Chiusura sui singoli: "Veloso è un po’ affaticato, lo valuterò. Penso che Izzo possa fare 3 partite consecutive, lui è importante per noi, poi è giovane (ride). Omeonga cresce, mi è piaciuto anche contro il Napoli quando è entrato, ha dinamicità, è un giocatore interessante. Cofie forse lo recuperiamo per il derby. Bertolacci è un ottimo giocatore e può dare di più. Negli ultimi anni ha avuto problemi fisici che lo hanno limitato, sta crescendo tanto, lavora davvero come un pazzo. Ha alternato prestazioni positive e altre un pochino meno, ma nelle ultime 3-4 gare ha alzato il livello, per me ha dei margini di crescita importanti".

[tuttomercatoweb]