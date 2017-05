Inter - Napoli in diretta, LIVE Serie A 2016/17 - Callejon! (0-1)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte! Al prossimo live!

93' - Finisce qui; Napoli a -1 dalla Roma, Inter che resta 7° a -8 dall'Atalanta

93' - NAGATOMO! Impatta di testa, palla comoda in bocca a Reina

92' - Duello in area tra Milik e Medel, lo porta sull'esterno il cileno e sfuma l'azione

91' - Tre minuti di recupero

90' - Gagliardini si incunea tra la Allan e Zielinski, fallo commesso da quest'ultimo

89' - Ripartenza spaziale di Insigne, bravo Andreolli che lo contiene

87' - Match che ormai ha poco da dire, Inter che non riesce a ripartire

83' - Cross tagliato ed insidioso di Insigne, Andreolli in spaccata

81' - Cambio Napoli: Milik per Mertens

80' - Banega disegna per Candreva, cross di prima intenzione intercettato da Koulibaly

77' - Cambio Inter: esce Murillo, stremato, entra Andreolli

76' - Uno - due rapido tra Mertens e Rog; quest'ultimo viene chiuso da Handanovic

73' - Cambio Inter: Banega rileva Eder

72' - Cambio Napoli: esce Hamsik, entra Allan

71' - PERISIC! Piatto al volo del croato, si accartoccia Reina

70' - INSIGNE! Napoli irrefrenabile, Insigne anche. Conclusione a giro che termina fuori

69' - INSIGNE! Ghoulam affonda sulla mancina, cross per il tacco di Insigne che - deviato - chiama al grande intervento Handanovic

67' - Insigne scherza con i difendenti nerazzurri; cross lungo raccolto da Mertens che allegerisce su Rog, destro radente respinto da Handanovic

66' - CANDREVA! Palla con il contagiri di Icardi, destro al volo inefficace

65' - Duro Koulibaly su Murillo, giallo per il senegalese

64' - INSIGNE! Rasoiata sul primo palo, si allunga Handanovic rifugiandosi in angolo

63' - Cambio Napoli: fuori Zielinski, dentro Rog

62' - MERTENS! Dai e vai con Callejon, Handanovic lo batte sul tempo

60' - Cambio Inter: fuori Joao Mario, dentro Perisic

59' - Percussione centrale di Eder, Koulibaly lo ferma senza commettere fallo

57' - Ripartenza veloce di Hysaj, il terzino ingaggia un duello con Medel e lo perde

55' - GAGLIARDINI! Controlla palla ai 30 metri, conclusione sbilenca

53' - INSIGNE! Murillo chiude Mertens, palla al 24 che disegna una traiettoria insidiosa. Handanovic controlla con lo sguardo

52' - Mertens nasconde palla a Murillo, il colombiano lo frena e si becca il giallo

52' - EDER! Conclusione dal limite che termina alta

51' - Joao Mario passa su Zielinski, commette fallo l'ex Empoli

49' - Mertens lavora sulla corsia mancina, Zielinski si butta dentro ma la retroguardia nerazzurra fa ottima guardia

46' - Inizia il secondo tempo!

Napoli arrembante sin dai primi minuti, pressante in mezzo e devastante sulle fasce. Inter alle corde e sul filo di lana in molte occasioni, quasi mai pericoloso. Sul cross più facile, Nagatomo regala il gol a Callejon.

46' - Termina la prima frazione di gioco

45' Un minuto di extra time

43' - CALLEJOOOOOOOOON, VANTAGGIO NAPOLI! Cross docile di Insigne, Nagatomo - in vantaggio sull'ala - tocca male e regala palla a Callejon; conclusione e rete del vantaggio.

42' - Medel abbraccia e trascina a terra Mertens, fallo

40' - Scontro fortuito tra Murillo e Koulibaly, ha la peggio il colombiano. Cure a bordocampo per lui, Pioli manda a scaldare Andreolli

37' - INSIGNE! Azione funambolica dei ragazzi di Sarri: Zielinski per Hamsik, palla che torna al 20 che scarica su Insigne; sombrero e destro sballato

34' - MERTENS! CHE OCCASIONE! Verticalizzazione pazzesca di Zielinski per il movimento sul filo del fuorigioco di Mertens; il belga si ritrova davanti ad Handanovic ed effettua un pallonetto, sfera che scheggia il palo e scappa larga

33' - Il replay ci conferma che non era rigore; braccio attaccato al corpo di Ghoulam sul cross di Candreva

30' - Sponda di Icardi per Candreva, pizzicato in posizione irregolare l''ex Lazio

28' - Callejon aspetta il taglio di Zielinski sulla sua perpendicolare; Brozovic lo perde, Murillo lo anticipa e protegge palla

25' - HAMSIK! Tambureggiante Insigne, slalom speciale ed apertura su Callejon: cross tagliato per l'inzuccata in tuffo di Hamsik

23' - CANDREVA! Scova degli spazi centrali e li attacca, arriva al limite e calcia; Reina in due tempi blocca

23' - BROZOVIC! Conclusione volante del croato, out

21' - MERTENS! Callejon scippa palla a Joao Mario, verticale per Mertens che supera agilmente Medel ma trova i guantoni di Handanovic al momento di calciare

19' - CALLEJON! Sventagliata magistrale di Hamsik, mette giù l'iberico che apre troppo il destro

17' - Controllo e suggerimento nello spazio di Mertens, Handanovic anticipa Insigne

14' - INSIGNE! Ripartenza bruciante, letale del Napoli. Mertens lavora tra le linee, tocco esterno per il taglio alle spalle di Insigne che sorprende Murillo e ci prova anche con Handanovic; pallonetto sul fondo

12' - ICARDI! Cross a mezz'altezza di Brozovic, Maurito - da vero rapace - anticipa tutti e si avvita trovando solo l'esterno della rete

11' - Spalla a spalla tra Joao Mario e Koulibaly, commette fallo il difensore

10' - HAMSIK! Arriva al limite ma chiude troppo il sinistro, sfera che sfila sul fondo

9' - Monopolizza la fascia Candreva, cross basso sul quale non arriva Icardi

7' - Azione personale di Candreva che si accentra, scambia con Eder ma non trova Icardi appostato in area

5' - Prima ripartenza dell'Inter. Esterno di Eder per la corsa di Icardi; frenata e sventagliata a cercare Candreva, palla leggermente lunga

3' - Il giro palla prolungato regala i suoi frutti. Zielinski trova a memoria Callejon, traversone basso inibito da Handanovic

1' - Gran palla in verticale di Hysaj per il taglio profondo di Zielinski. Cross respinto in angolo da Medel

1' - Inizia la gara!

Solito 4-3-3 per Sarri, che cambia qualche pedina. A sinistra Ghoulam ritrova la fascia, centrocampo stravolto con il solo Hamsik confermato rispetto alla vigilia

L'undici partenopeo!

Pioli deve rinunciare a Miranda - risentimento muscolare al retto della coscia destra - al suo posto c'è Murillo. Solito 4-2-3-1 ma con qualche accorgimento: in mediana Brozovic rileva Kondogbia, davanti chance per Eder

L'undici nerazzurro!

Uno sguardo agli spogliatoi!

Buonasera amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match Inter - Napoli, trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, l'augurio di un buon match in nostra compagnia

Si gioca a San Siro, impianto da 80.000 mila posti situato a Milano

In porta Reina, a sua protezione Koulibaly ed Albiol con Hysaj e Strinic trerzini. Jorginho vertice basso, Hamsik ed Allan mezz'ali. Davanti terzetto delle meraviglie: Callejon ed Insigne a supporto di Mertens

Nessun grande cambiamento per Sarri, il quale dovrebbe confermare la formazione della vigilia. L'unico dubbio risiede in mediana; ballottaggio Jorginho - Diawara, in vantaggio il brasiliano. Dietro Strinic rileva Ghoulam

Sarri in conferenza stampa

Ultima chiamata anche per il Napoli, altrimenti l'obiettivo secondo posto sfuma. Corrono gli uomini di Sarri, corre - però - anche Spalletti e la sua truppa. I partenopei possono contare sugli ottimi risultati esterni conseguiti negli ultimi tempi: nelle ultime 7 gare lontano dal San Paolo; 6 vittorie ed un solo pareggio, contro il Sassuolo. La Roma è distaccata di 4 punti, non bisogna perdere il treno

In porta Handanovic, difesa composta - destra verso sinistra - da D'Ambrosio, Medel, Miranda, Nagatomo. Gagliardini e Kondogbia vertici bassi, Joao Mario alle spalle di Icardi con Candreva e Perisic ali

Pioli ha il dilemma 4-2-3-1 o 4-3-3. La prima opzione sembra la più plausibile, dato che Joao Mario agisce con maggiore efficacia da trequartista. Dietro ballottaggio Medel - Murillo per un posto al fianco di Miranda, in vantaggio il primo. Nagatomo ritrova la fascia.

Le parole di Pioli

Ultima chiamata per L'Europa, non Champions stavolta. Perchè gli ultimi risultati negativi - nelle ultime 5 gare, 3 sconfitte e 2 pareggi - hanno sbalzato l'Inter a -15 dal Napoli terzo, ma anche a - 8 dal duo Atalanta-Lazio, fermo a 64. Una vittoria questa sera nel teatro di San Siro sarà l'unica via percorribile per alimentare quel lumicino di speranza, altrimenti sarà disfatta. Ancora una volta. Pioli è fiducioso, la Milano nerazzurra si attende un Inter combattiva e volenterosa.

Allenamento Inter - Fonte: inter.it

Sono 141 i precedenti totali tra le due compagini. L'Inter conta 63 vittorie, il Napoli ne annovera 44 mentre sono 34 i pareggi. L'ultimo head to head risale al Dicembre dell'anno passato, quando il Napoli vinse con un roboante 3-0. In gol Zielinski, Hamsik ed Insigne. Ma quel match rappresentò il punto di svolta per i nerazzurri, con le 9 vittorie consecutive in altrettanti match tra campionato e Coppa Italia

La preview della gara: sponda Inter, sponda Napoli

Arbitra Gianluca Rocchi coadiuvato da Di Liberatore e Cariolato, quarto uomo Marzaloni. Addizionali di porta i signori Mazzoleni ed Irrati