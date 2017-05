Genoa - Inter in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (15:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Genoa-Inter, match valido per la 35esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 15:00 - verrà fischiato dall'arbitro Damato.

Diretta Genoa-Inter

QUI GENOA

Dopo la prevedibile umiliazione per 4-0 allo Juventus Stadium, per i rossoblù è arrivata un'altra stangata importante sotto l'aspetto psicologico: la sconfitta interna contro il Chievo Verona ha segnato un punto di non ritorno della stagione, una figuraccia imperdonabile ed inammissibile.

E' dovuto intervenire lo stesso patròn societario Preziosi, che ha scelto - con l'approvazione dell'allenatore Juric - di mandare la squadra in ritiro; ma la delusione del tecnico era fin troppo evidente già dalle dichiarazioni del dopo-partita. Oggi i rossoblù, spaventati dalla classifica, dovranno reagire.

I genoani proveranno a rialzarsi dopo aver toccato il fondo con un'arma in più, ovvero Ntcham, tornato a disposizione in settimana assieme a Rubinho e Taarabt. Ancora out invece Perin, lungodegente; squalifiche per ben 3 elementi, ovvero Izzo (per calcioscommesse), Pinilla e Laxalt: rosa decimata.

Pandev esulta per il suo gol contro il Chievo, che poi sarà inutile. | quotidiano.net

Juric dovrebbe puntare verso il solito 3-4-2-1. In porta c'è Lamanna. Al fianco di Burdisso e Gentiletti ci sarà Biraschi, annunciato titolare insieme all'esterno sinistro Beghetto dal mister in conferenza stampa: dall'altro lato c'è Lazovic, in mezzo Miguel Veloso e Rigoni. Hiljemark e Palladino supportano Simeone in avanti.

Il 3-4-2-1 di Juric. | VAVEL.com via lineupbuilder.com

Live Genoa-Inter

QUI INTER

I nerazzurri sono reduci da due sconfitte in match serali relativamente importanti: la prima in ordine cronologico contro la Fiorentina addirittura per 5-4; per quanto riguarda la seconda è stata domenica scorsa, in casa, contro il Napoli (0-1). L'obiettivo europeo è però ancora raggiungibile.

Dopo la ripartenza assente di settimana scorsa, i tifosi si aspettano qualcosa in più dalla squadra in un incontro relativamente più facile - posto che al Marassi non è semplice per nessuno. Pioli in conferenza stampa ha dettato la via: "non è il momento di guardarci indietro, pensiamo al presente".

Diversi i problemi in difesa per il tecnico dei milanesi, che deve ancora fare a meno di Miranda (risentimento muscolare per il brasiliano) e Murillo (squalificato) in questa trasferta; oltre a loro, mancherà l'ex di giornata Ansaldi. Nelle prove settimanali si è ripartiti perciò da Andreolli là dietro.

I calciatori dell'Inter festeggiano il primo dei 3 gol di Icardi contro la Fiorentina: i nerazzurri perderanno poi per 5-4. | Corriere dello Sport.

E Pioli dovrebbe proprio affidare al centrale italiano le chiavi della difesa, al fianco di Medel e con in porta Handanovic nel 4-2-3-1. I terzini sono invece D'Ambrosio e Nagatomo, che ha risposto alle critiche qualche giorno fa. Gagliardini e Kondogbia coppia mediana, in avanti Icardi è supportato dalla qualità di Candreva, Banega e Perisic.

Pioli risponde con un 4-2-3-1. | VAVEL.com via lineupbuilder.com

Diretta live Genoa-Inter

PRECEDENTI

Nelle ultime tre stagioni, Marassi sponda rossoblù è stato campo ostico per il Biscione, sempre sconfitto. Trovate qui, se vi interessa, il dettaglio dei precedenti; nel match d'andata, giocato a San Siro, fu Brozovic con una fantastica doppietta ad abbattere la retroguardia ligure, firmando lo 0-2 finale.