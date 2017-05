Inter-Sassuolo in diretta, SERIE A TIM 2016/17 LIVE (12.30)

Buongiorno a tutti! Benvenuti ad un nuovo appuntamento con VAVEL Italia e con le sue dirette scritte in tempo reale: io sono Stefano Fontana e vi accompagnerò durante questa domenica di grande calcio. Sfida cruciale per la Serie A quella che seguiremo insieme: ad ora di pranzo, l'Inter andrà alla ricerca disperata dei tre punti affrontando il Sassuolo di Eusebio di Francesco nel primo ed unico anticipo domenicale della trentaseiesima giornata di campionato. Per i nerazzurri, l'occasione è quella di poter accorciare su Atalanta e Milan, rispettivamente al quinto ed al sesto posto, dopo l'1-1 nello scontro diretto di ieri sera.



Il momento delle due squadre

Periodaccio per l'Inter, che sembra aver toccato il fondo: cinque sconfitte nelle ultime sei di campionato, arrivate contro Sampdoria, Crotone, Fiorentina, Napoli e Genoa hanno portato la proprietà Suning alla scelta drastica di sollevare Stefano Pioli dal ruolo di allenatore, lasciando le chiavi della squadra, per la seconda volta in questa stagione, al traghettatore Stefano Vecchi.

Stefano Vecchi in conferenza stampa. | Fonte: twitter.com/Inter

Un'involuzione totalmente inaspettata che ha lasciato di sasso più di un appassionato: i nerazzurri sono irriconoscibili da oltre un mese, ed hanno dovuto anche cedere il passo ai cugini del Milan nella corsa al sesto posto che vuol dire Europa League.

Dall'altra parte, invece, arriverà un Sassuolo quasi in totale relax. I ragazzi di Di Francesco non perdono dal primo aprile (1-2 contro la Lazio) : da alllora, tre pareggi e due vittorie che hanno cementato una salvezza matematica acquisita già da tempo.

Uno scatto dalla gara con la Fiorentina. | Fonte: twitter.com/SassuoloUS

Pur senza ambizioni di classifica, comunque, gli emiliani non andranno a Milano in gita di piacere: l'incontro con la Scala del Calcio può rappresentare per tanti un importante banco di prova e -perché no- un trampolino per spiccare il volo verso altre direzioni.

Le ultime dal campo

In quel della Pinetina è ufficiale l'emergenza a centro difesa: Stefano Vecchi si vede costretto a rinunciare a Miranda per un risentimento muscolare, mentre Gary Medel sarà assente per squalifica. Probabile, quindi, vedere Andreolli e Murillo come scudieri di Handanovic, con Danilo D'Ambrosio ed uno tra Nagatomo e Ansaldi sulle fasce.

A centrocampo, invece, unico sicuro del posto è Gagliardini: accanto a lui ballottaggio serratissimo tra Brozovic e Banega, con Joao Mario che probabilmente sarà l'uomo cardine per fare da raccordo tra i reparti e passare agevolmente e dinamicamente da 4-2-3-1 a 4-3-3. Davanti, ovviamente, il tridente degli intoccabili: Candreva e Perisic a supporto di Maurito Icardi.

Mauro Icardi impegnato durante la rifinitura. | Fonte: twitter.com/Inter

Diversi indisponibili invece nelle fila di Eusebio Di Francesco: Ricci, Pellegrini, Duncan e Mazzitelli sono tutti k.o. per problemi muscolari che si aggiungono alla squalifica di Antonino Ragusa. Pochi dubbi quindi alla vigilia per il tecnico di Pescara: la sua sarà una difesa a quattro con Lirola e Peluso come opposti ai due lati di Acerbi e Cannavaro.

Al centro del campo, in un reparto martoriato dalle assenze, probabile occasione per Biondini e Sensi con uno tra Missiroli e Aquilani a completare il reparto. Davanti, invece, è Gregoire Defrel a contendere ad Alessandro Matri una maglia da titolare al centro del tridente completato da Berardi e Politano.

Andrea COnsigli ai microfoni della conferenza stampa prepartita. | Fonte: twitter.com/SassuoloUS

Le probabili formazioni

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'ambrosio, Murillo, Andreolli, Nagatomo; Brozovic, Gagliardini; Candreva, Joao Mario, Perisic; Icardi. All. Vecchi

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Acerbi, Cannavaro, Peluso; Biondini, Sensi, Missiroli; Berardi, Matri, Politano. All. Di Francesco