Inter-Sassuolo, le formazioni ufficiali. Icardi sfida Berardi

San Siro, calcioefinanza.it

Vincere dopo tanto tempo per continuare a sperare nel sesto posto, dare continuità ad un periodo positivo per concludere bene una stagione molto travagliata. Obiettivi opposti per Inter e Sassuolo che aprono la domenica di Serie A a San Siro. Sulla panchina nerazzurra debutto bis per Stefano Vecchi, dopo che in settimana la società ha dato il benservito a Stefano Pioli. Dall'altra parte, invece, Di Francesco potrebbe essere alle ultime panchine neroverdi prima di cambiare aria.

Nell'Inter si pensava ad un passaggio al 4-3-3, ma invece Vecchi sembra confermare il 4-2-3-1 su cui si è fondata l'esperienza di Pioli in nerazurro. Icardi riferimento offensivo, dietro Andreolli centrale insieme a Murillo, mentre in mezzo c'è Brozovic al fianco di Gagliardini. Nel Sassuolo, invece, Di Francesco punta su Berardi largo a destra nel tridente offensivo, completato da Politano e Iemmello. Out sia Matri che Defrel come prima punta. A centrocampo, poi, torna titolare Biondini dopo diverse settimane di assenza.

Formazioni ufficiali

Inter 4-2-3-1: Handanovic; Nagatomo, Andreolli, Murillo, D'Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Perisic, Joao Mario, Candreva; Icardi. All. Vecchi

Sassuolo 4-3-3: Consigli; Lirola, Letschert, Acerbi, Peluso; Biondini, Missiroli, Sensi; Berardi, Iemmello, Politano. All. Di Francesco