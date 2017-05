Inter, cuore Icardi: "Voglio giocare la Champions con questi colori, nella squadra che amo"

Mauro Icardi, eurosport.com

Si fa un gran parlare del futuro in casa Inter e nelle ultime ore è emersa una lista di presunti intoccabili in vista della prossima stagione e fra questi non ci sarebbe Mauro Icardi. Capitano, capocannoniere della squadra, autore di una stagione positiva a livello di numeri, nonostante i tanti ribaltoni a livello tecnico. Eppure si ha come l'impressione che con l'offerta giusta, alta, ma giusta, l'Inter sia disposta a privarsi di Un classe '93 già ai primi posti della classifica all time dei cannonieri interisti.

Se la scelta dipendesse solo da Icardi, probabilmente lui sceglierebbe l'Inter. In diverse occasioni l'attaccante argentino ha ribadito il suo attaccamento ai colori nerazzurri, messaggio che è tornato a riproporre con forza sui social. Icardi ha parlato così della sua voglia di giocare al più presto in Champions League con l'Inter: "Champions ??