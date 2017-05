Inter, Palacio ai saluti. Domenica sarà la sua ultima gara in nerazzurro

Gara d'addio per il Trenza. Saluta dopo 5 anni di militanza in maglia nerazzurra.

Se da un punto di vista della classifica, la gara di domenica tra Inter ed Udinese non ha nulla da offrire, riveste parecchio fascino se si considera l'aspetto prettamente sentimentale, infatti quella contro la compagine friulana sarà l'ultima partita di Rodrigo Palacio in maglia nerazzurra. Dopo ben cinque anni di militanza in nerazzurro, il centravanti argentino lascerà Milano, e non è ancora chiara quale sia la sua prossima destinazione. Nei giorni scorsi si era parlato di un'ipotesi Sparta Praga, club ceco che sarà guidato dall'ex tecnico interista, Andrea Stramaccioni, ma al momento nulla di certo, di definito c'è attorno alla sua figura.

L'arrivo in nerazzurro è datato 5 giugno 2012, ma la sua esperienza a Milano non si può dire di certo entusiasmante, anche se El Trenza è entrato ben presto nei cuori dei tifosi interisti per il suo attaccamento alla maglia, dimostrato negli anni, e lo spirito di sacrificio che ha sempre rilasciato sul rettangolo di gioco. I migliori risultati, ottenuti con la Beneamata, sono stati un quarto posto in campionato, due semifinali di Coppa Italia ed un ottavo di Europa League, ma soprattutto quel gol di tacco nel derby contro il Milan che regalò la vittoria a pochi minuti dalla fine a tutto il popolo nerazzurro.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Rodrigo Palacio, con molta probabilità verrà schierato dal primo minuto dal tecnico Stefano Vecchi, una sorta di passerella finale in cui potrà essere celebrato dal tifo nerazzurro in bello modo. La Curva, infatti, pare stia preparando una piccola coreografia ed un tributo con cui saluteranno, con grande affetto e stima, un calciatore che ha dato tutto in campo con la casacca interista. E' ancora a caccia del primo gol stagionale, e quale occasione migliore per realizzarlo, proprio nel suo match d'addio. Dimostratosi sempre un professionista esemplare, mai una parola fuori posto seppur nell'ultimo periodo abbia trascorso più minuti in panchina piuttosto che in campo, ha collezionato 168 presenze, impreziosite da 58 gol.