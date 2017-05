Inter, con l'Udinese bilancio positivo

FOTO: CORRIERE DELLO SPORT

L'Inter targata Stefano Vecchi si appresta ad affrontare l'ultima sfida della stagione. L'approdo sulla panchina interista di Pioli sembrava aver rianimato la squadra che poi ha definitivamente mollato a Champions ormai sfumata. C'è però una maglia da onorare, dei tifosi, seppur in aperta contestazione, da non deludere in questo atto casalingo ed una società da convincere, perché il mercato si preannuncia molto movimentato e solamente in pochi sono certi della permanenza. La vittoria esterna a Roma contro la Lazio deve servire da stimolo; i valori ci sono, ma la mentalità non è vincente, le distrazioni sono tante e il cambio di allenatore non facilita di certo la situazione. Con Icardi ai box, Gabigol e Joao Mario esclusi per motivi disciplinari in seguito all'allontanamento dalla panchina nella scorsa gara, la formazione sarà da ridisegnare e l'11 probabile dovrebbe essere:

Inter (4-3-2-1): Handanovic; D'Ambrosio, Andreolli, Miranda, Nagatomo; Medel, Gagliardini; Candreva, Brozovic, Perisic; Eder. All: Vecchi.

I PRECEDENTI

L'ultimo Inter-Udinese terminò 3-1; alla rete iniziale di Thereau risposero una doppietta di Jovetic e il sigillo finale di Eder. I friulani non vincono a San Siro dal 7 dicembre 2014 quando sulla panchina nerazzurra sedeva ancora Roberto Mancini; in quel precedente fu lo stesso Thereau a siglare il gol vittoria, rimontando, anche grazie alla perla di Bruno Fernandes, il vantaggio di Icardi. Tornando indietro, spicca la disfatta dell'Inter di Andrea Stramaccioni; il 2-5 portava le firme di Pinzi, Domizzi, Di Natale, Gabriel Silva e Luis Muriel, l'anno precedente era stato Isla a risolvere la sfida. Prima di allora, la squadra dell'attuale tecnico Delneri non espugnava San Siro da ben 7 anni, precisamente dall'1-2 del 15 febbraio 2004, quando la rete di Cruz non bastò ai ragazzi di Zaccheroni per rispondere a Pinzi e a Fava, per inciso, l'allora allenatore dell'Udinese era Luciano Spalletti. Potrebbe essere un crocevia molto significativo; il tecnico di Certaldo dovrebbe sposare a pieno il progetto Suning dalla prossima stagione. I ragazzi di Vecchi però, negli ultimi 5 match al Meazza contro l'Udinese si sono imposti una sola volta. Appuntamento a domenica 28 alle ore 20:45.