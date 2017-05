La Guerra dei Cugini

La Guerra dei Cugini, fu una sanguinosa lotta dinastica combattuta in Inghilterra tra il 1455 ed il 1485 tra due diversi rami della casa regnante dei Plantageneti: i Lancaster e gli York. Successivamente, la guerra fu denominata come 'Guerra delle Due Rose', nel XIX secolo, dopo che Walter Scott, nel 1829, aveva pubblicato la novella Anna di Geierstein facendo riferimento agli stemmi dei due casati che recavano rispettivamente una rosa di colore rosso (Lancaster) ed una bianca (York). Sono trascorsi più di cinquecento anni ed un'altra forte diatriba sembra ripercorrere lo spartito di quelle sanguinose lotte interne in seno alle succitate famiglie britanniche. Inter e Milan, le due squadre di Milano, hanno la seria intenzione di battersi sul prossimo calciomercato, per tentare di costruire la miglior squadra possibile e prendersi lo scettro della città.

Il campionato non è ancora terminato, ma The Cousins' War , sul mercato, sembra già pronta per scoppiare. Seppur siano ancora in fase embrionale, le manovre bellicose appaiano già predisposte, e ci sono davvero poche speranze di pace. Entrambe le contendenti vogliono dimenticare le ultime annate mediocri, vissute all'ombra della Juventus, della Roma e del Napoli, che ad oggi rappresentano l'èlite del calcio italiano. Milano, da sempre l'epicentro del nostro mondo pallonaro, si è eclissata. Nerazzurri e rossoneri hanno l'irremovibile voglia di ritornare a recitare un ruolo da protagonista in Serie A, e dunque hanno già intrapreso i primi movimenti sul mercato in vista della prossima stagione. Tanti i nomi in ballo, due su tutti sembrano i profili maggiormente seguiti, da entrambe le società. Tolisso e Keità Balde. Loro, la causa scatenante della guerra, un'ostilità nata per rafforzare le rispettive posizioni, e ridurre al silenzio l'oppositore.

Corentin Tolisso, centrocampista classe 1994 attualmente in forza all'Olimpique Lione. Di origine togolese, ha caratteristiche perlopiù difensive, molto abile nel contrastare la manovra avversaria, dunque un buon recuperatore di palloni. Giovane, con ampi margini di miglioramento, possiede già una buone attitudine però anche negli inserimenti offensivi, su calci piazzati, e questa sua dote ne fa un vero e proprio jolly della zona nevralgica del campo. Su Tolisso c'è stato a lungo, nello scorso anno, il corteggiamento del Napoli, ma il nativo di Tarare rispose picche al club di Aurelio De Laurentis, senza un motivo valido, motivo che poi, solo qualche mese fa, è stato reso pubblico dal suo agente: "Tolisso rifiutò Napoli per colpa di Gomorra". Da non credere, vivaddio. Un ragionamento inaudito, irreale. A distanza di poco meno di dodici mesi, ritorna in auge il nome del tuttologo di centrocampo, ambito, conteso, dalla cuginanza milanese. Valutazione alta, beh forse troppo: 40 milioni di euro. E' il Milan che ha compiuto un'azione di disturbo verso l'operato dei 'cugini'.

Altro possibile motivo d'astio, tra le due società, è Keita Balde. Attaccante senegalese dal passaporto spagnolo, che sta finendo alla grande il campionato a suon di gol. Il suo contratto scade tra 13 mesi e Lotito spera che si scateni un'asta, dopo aver rifiutato i 40 milioni proposti da Fassone e Mirabelli per l'accoppiata con Lucas Biglia. La richiesta, ben più alta, 55 milioni. Il Milan, che quindi pareva in netto vantaggio, si è visto rispondere 'no grazie' al primo tentativo d'affondo, e quindi l'attuale pausa di riflessione del Diavolo ha incoraggiato Suning a provarci, a sferrare quel colpo che potrebbe essere decisivo a sbaragliare la concorrenza.

Scintille, che a breve potrebbero scoppiare in fiamme ed incendi. Al momento, non c'è obiettivo di mercato che non sia condiviso dai due club sotto alla Madonnina. Questa volta, gli oggetti del contendere sembrano stimolare la fantasia dei tifosi. Certo, non si sta parlando dei fantasmagorigi fuoriclasse che animavano le sessioni estive di calciomercato di tanti campionati fa, ma rispetto agli ultimissimi anni, qualcosa sta cambiando, e Milano, seppur con il passo di una Helix Aspersa - la specie di lumaca più diffusa in Italia e nell'Europa del Sud - si sta incamminando verso una lenta ascensione. Inter e Milan, come i Lancaster e gli York. Ci troviamo di fronte ad una possibile battaglia, con in ballo l'imperio sulla città di Milano.